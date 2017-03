Dani Fernández vuelve a una convocatoria

Dani Fernández, «seguramente», vuelva esta mañana a una convocatoria del Mérida, seis semanas después. Más tarde de lo esperado. «Sí, vamos muy lentos», reconoció ayer Eloy Jiménez en sala de prensa. «La evolución no es la prevista. Va progresando, lo vamos metiendo poco a poco en la dinámica de grupo, pero de apoyo. Seguramente podrá estar en la convocatoria, pero no para jugar. Hay que seguir los pasos que nos marca David (de la Hera, el fisioterapeuta), y nuestra intención es que no decaiga y esté para competir cuando lo tengamos. Porque no suelo forzar a los jugadores. Cuando David y el jugador me comenten que está para jugar, entonces le exigiremos el máximo».

Dani Fernández no está aún para jugar, pero ese «seguramente entrará en la convocatoria» es porque el técnico del Mérida no tiene más efectivos. Paco Aguza y Diego Cascón están sancionados y Carlos Rodríguez lesionado, tras retirarse por molestias en el abductor el pasado domingo en Jaén (justo ahora, que encadenaba seis titularidades en los últimos siete partidos). Serán éstas las cuatro bajas con las que se presente el Mérida al partido de mañana ante el colista Sanluqueño, porque Eloy Jiménez recupera al guardameta Mandaluniz. «Poco a poco va superando el tema personal. Ha entrenado durante toda la semana y está preparado mentalmente para competir de nuevo».

Salvo sorpresas mayúsculas, a Paco Aguza (que lo ha jugado absolutamente todo desde la llegada al banquillo de Eloy Jiménez) lo sustituirá mañana en el eje de la zaga Víctor Mongil y, ante la ausencia de Diego Cascón, Hugo Díaz y Yacine volverán a repetir en punta de ataque. Aguza y Cascón forzaron hace una semana en Jaén esa quinta amarilla perdiendo tiempo, y puede que en los próximos partidos todos los apercibidos de sanción opten por lo mismo.

Todos los apercibidos son Víctor Mongil, Hugo Rodríguez, Borja, David Álvarez y Yacine. «Tenemos que ir poco a poco quitándonos jugadores apercibidos de sanción para que no se nos caigan muchos en un solo partido. Tenemos jugadores de garantías para suplir a Aguza y Cascón. La posición de Aguza está bien cubierta. Pueden jugar tanto Mongil como Pardo como Javi Chino.», apunta Eloy Jiménez, que mañana decidirá.