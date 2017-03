Una vuelta con Eloy

Eloy Jiménez cumplió el domingo en Jaén una vuelta al frente del Mérida. Sus diecinueves partidos arrojan dos lecturas. Una es estadística. Desde la llegada al banquillo del manchego, el Mérida se ha convertido, después del Lorca, en el mejor equipo del grupo IV: ha conseguido 37 puntos, por 41 del conjunto murciano, de 57 posibles.

Eloy Jiménez debutó empatando a dos en el feudo del colista. Goleó una jornada después al Extremadura en el derbi y perdió una semana más tarde el otro derbi en el Romero Cuerda. Entonces enlazó cuatro victorias consecutivas por primera vez este curso: ante Jumilla, Linense, Recreativo y Linares, pasando de la decimoséptima a la séptima plaza. La racha se cortó con la victoria del Córdoba B en el Romano, pero otros dos triunfos seguidos ante Mancha Real y El Ejido situaron al equipo más cerca que nunca de la cuarta plaza: a tres puntos. Llegaría entonces su peor mes: cinco partidos sin ganar y sin marcar, ante La Roda, Murcia, Lorca, Melilla y Granada B. Esta última derrota en el Nuevo Los Cármenes supuso un punto de inflexión, porque desde entonces ha ganado todo lo que ha jugado, hasta situarse en puestos de playoff.

No ocupaba el Mérida puestos de playoff de ascenso desde la séptima jornada de la temporada pasada, con Ángel Alcázar en el banquillo. Además, la última vez que 'un Mérida' se encontraba en posición tan privilegiada a estas alturas de campeonato acabó disputando fase de ascenso: fue la temporada de Fabri y Milojevic, en la 2007-08, con aquel final en El Toralín de la Ponferradina.

La otra lectura, mucho más importante, es de sensaciones. Este equipo, con sus lagunas y defectos, tiene alma. Si le mete la intensidad y la concentración que le exige su entrenador, se convierte en un bloque muy difícil de batir. Solo la primera parte en Villanueva y la segunda en Granada dio la impresión de ser muy inferior a su rival. La defensa ya es lo sólida que exige la categoría, el centro del campo compite como debe y la calidad de sus atacantes ha recuperado la inspiración de un equipo con estas aspiraciones.

Resurección

Hace una vuelta el Mérida estaba muerto y, sin embargo, cinco meses después está donde pretendía. Ahora depende de sí mismo para conseguir el objetivo. Y le sopla el viento porque, aparte de que Eloy Jiménez tiene a todos sus jugadores enchufados, parece haber encontrado un 'once', que es el que está jugando en las últimas semanas. «Ahora a nivel mental estamos muy fuertes y dominamos muchos registros», explica el técnico emeritense.

En Jaén le preguntaron por la cuarta plaza, como en Mérida cada semana. Y el discurso no varió, pero ganó en vehemencia. «Nosotros solo vemos Al Sanluqueño. Repito que no nos vamos a desgastar. Que la afición disfrute, pero el vestuario se tiene que centrar en el Sanluqueño. No quiero ni pensar en playoff. ¡Ni pensarlo!». «Pero la cuarta plaza.», le volvieron a insistir. «Si eso lo entiendo y lo veo bien, pero no quiero que entre en mi vestuario. Lo digo por experiencia: si dejamos de creer y de trabajar, no vamos a hacer nada. La posición es buena, nos tiene que dar fuerzas y positividad. pero ya está. Que lo disfruten los aficionados».

Para recibir el domingo (17.00 horas) al colista Sanluqueño, el club lanzó el lunes una promoción: cada abonado puede sacar una entrada a mitad de precio: 6 euros en Tribuna y 4 en Preferencia. La oferta es válida hasta el sábado a las 14.00 horas.