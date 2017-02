El Extremadura negocia para viajar en tren a La Roda

El Extremadura sigue negociando con Renfe el viaje en tren de sus aficionados a La Roda del próximo domingo a las 17.00 horas en el Municipal de Deportes de la localidad albaceteña. Dada la excepcionalidad del trayecto en tren y de que es un viaje que entraña más complicaciones que el desplazamiento en bus, el club está negociando para que sus aficionados tengan la mayor comodidad posible en uno de los viajes más largos de la temporada.

En el camino, la entidad almendralejense se ha encontrado con varios obstáculos que ponen en peligro el viaje en tren, aunque desde el club apuntan que se agotarán todas las posibilidades para hacer el trayecto en ferrocarrily aclaran que el viaje se hará sí o sí, aunque haya que recurrir al autobús si las negociaciones con Renfe no llegan a buen puerto.

El principal problema del desplazamiento es que en Extremadura no existen vías electrificadas para ferrocarril, por lo que el viaje se tendría que hacer en un tren a gasoil. El problema del tren a gasoil es que tiene una autonomía de 1.000 kilómetros y tendría que hacer el trayecto partiendo desde Zafra; pasar por Almendralejo; hacer el viaje hasta La Roda y volver hasta Zafra pasando a dejar a los aficionados azulgranas de nuevo en Almendralejo, por lo que su autonomía no le permitiría realizar el trayecto. Además, como el partido es el domingo, las gasolineras de Renfe no están operativas y el tren no podría parar a repostar; y esta semana habrá una huelga de trabajadores que también influirá en el viaje hasta La Roda.

Así, Renfe le ha dado una solución al club que no satisface del todo al Extremadura, ya que la red de ferrocarriles ha propuesto que se haga el viaje en tren hasta Alcázar de San Juan, en Ciudad Real, y de ahí hasta La Roda en autobús. Esta opción no gusta en el club por lo que hoy mantendrán una reunión con Renfe para buscar una solución y poder viajar hasta La Roda en tren y sin tener que hacer escalas de ningún tipo.

Pese a que el viaje a La Roda en tren aún no está confirmado, muchos de los aficionados azulgranas ya se han sumado al desplazamiento hasta el municipio albaceteño. Incluso antes de abrir las oficinas del Francisco de la Hera, varios seguidores del Extremadura estaban esperando para apuntarse a la nueva aventura del equipo. Eso sin contar con las peñas del club, que también responderán a la llamada de la entidad para viajar a La Roda.

La importancia del encuentro, ante un rival directo, ha propiciado que la entidad azulgrana se vuelque para que los suyos acompañen al equipo para jugar como en casa en un encuentro vital para dar un paso más hacia la salvación y traerse tres puntos valiosísimos de vuelta a la capital de Tierra de Barros.