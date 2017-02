Merino denuncia al Extremadura por impago de su sueldo como técnico

Con todas las aguas tranquilas en el Extremadura tras el cambio de técnico, un mercado invernal cargado de altas y bajas y la mejoría del equipo en esta segunda vuelta, ha llegado un nuevo contratiempo para el equipo. El primer técnico de la temporada, Diego Merino, ha denunciado al club por el impago de sus honorarios como técnico los meses que estuvo al frente del Extremadura UD.

Después de su despido hace cuatro meses, Diego Merino pide que se cumpla lo acordado con el club y que la entidad de Almendralejo le pague lo que es suyo. En declaraciones a la televisión pública regional, Merino admitió que llegó hace unos meses a un acuerdo para cobrar y que esperó a que el club se recuperase del mal momento económico por el que pasaba, pero que tras no recibir respuesta ha interpuesto la denuncia para cobrar. «Viendo que no recibíamos respuesta, no nos ha quedado más remedio que reclamar a nivel legal unas cantidades que se me adeudan, y que obviamente son mías».

Diego Merino agradeció el cariño de la afición de Almendralejo, pero recalcó que sólo pide lo que es suyo: «No quiero nada que no sea mío. Soy un profesional de esto, vivo de esto y sólo pido lo que se me adeuda de los meses que estuve allí».

Por su parte, el club alega que el representante de Diego Merino no pagó una cantidad económica que pactó con él para que la llegada del entrenador emeritense a Almendralejo se hiciese efectiva. El presidente del club, Manuel Franganillo, admite que es cierto que se le adeuda dinero a Merino, pero que había un acuerdo económico con su representante para que Diego Merino recalase en el club azulgrana. «Consideramos que está totalmente saldada la deuda por los acuerdos que llegamos al principio, y si nos ciñéramos totalmente al acuerdo nos deberían dinero a nosotros».

Por lo tanto, el club considera que la deuda está saldada con Diego Merino al no abonar el representante del técnico la cantidad económica a la que se comprometió; mientras que Merino recalca que pide el dinero que le pertenece por el trabajo que realizó al frente del cuerpo técnico del Extremadura UD a inicio de la presente temporada, por lo que la polémica está servida, y próximamente se conocerá su final.