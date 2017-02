Ídolo en apenas 22 días

Cuando Óscar Rico (Elche, Alicante, 1985) pisó por primera vez el césped con la camiseta del Mérida, el equipo de Eloy Jiménez acababa de romper la sequía de cinco partidos consecutivos sin marcar. Ganaba 1-0 al San Fernando y, por el escenario del partido, aún no tenía cerrada esa victoria (a puntito de llegar tras cinco jornadas sin hacerlo). Pero fue entrar el extremo recién fichado del Cartagena y la vida del Mérida se coloreó de certidumbres.

Desde aquel minuto 60 hasta el pasado domingo son tres victorias, ocho goles y el entusiasta descubrimiento de un líder para la causa. A su influencia brutal en el ataque se le suman un gol y tres asistencias en los 188 minutos que ha disputado (aunque en la primera asistencia del domingo, es cierto que la falta la remata Pardo y Aguza se limita a empujar el rechace). «Sabíamos que ellos sufrían en los balones entre la defensa y el portero, y como tenemos hombres poderosos en el aspecto de la estrategia, lo entrenamos durante la semana para aprovecharlo lo máximo posible», dijo ayer el extremo alicantino en la radio regional pública.

«Lo cierto es que me encuentro muy cómodo y a gusto en el campo. Ojalá siga siendo así. Porque creo que, al final, si cada uno da su máximo nivel, sube el nivel del colectivo. Y esa es la intención de cada uno de nosotros», confiesa Óscar Rico. Llegó el 1 de febrero y tan solo le ha costado lo que llevamos de mes para convertirse en una referencia para la afición, gracias a su desborde, desequilibrio y calidad en el balón parado.

Óscar Rico Extremo del Mérida Eloy Jiménez Entrenador «No considero que le he quitado el puesto a nadie. Trabajamos durante la semana para ponerle las cosas difíciles al míster» «Conmigo un jugador puede ir de la grada a la titularidad y viceversa. Y así lo he demostrado siempre»

El primer día sustituyó a Hugo Rodríguez, uno de los pichichis del equipo. En los otros dos partidos, en cambio, lo relegó a la suplencia. En Cartagena y el pasado domingo frente al Marbella. «No considero que le he quitado el puesto a nadie. Trabajamos durante la semana para ponerle las cosas difíciles al míster. Hugo es de lo mejorcito de la categoría, lo que pasa es que los futbolistas pasamos por diferentes etapas a lo largo de la temporada».

A Eloy Jiménez le preguntaron tras la victoria ante el Marbella si la apuesta por la misma alineación que triunfó en Cartagena se debía a un premio a esos once futbolistas. «Me conocéis y sabéis ya que no miro ni doy premios. Conmigo un jugador puede ir de la grada a la titularidad y viceversa. Y así lo he demostrado siempre. Miramos en función del rival, y a partir de ahí hacemos el 'once'. Quiero que todos estén activados para que, cuando entren, lo hagan bien. Va a haber muchas variaciones de aquí a final de temporada», ha quedado avisado.

La salida de Óscar Rico del Cartagena hace menos de un mes la tiene ya olvidada. «Había jugado 18 partidos de 20 posibles en el Cartagena, 14 de ellos como titular, y éramos primeros, con 41 puntos. Cartagena es mi casa. Nunca he estado tanto tiempo en un club y mi sensación es que la gente me quiere. Por eso, no me esperaba una salida así. Y creo que, al menos, merecía que a principios de mes me hubieran dicho que me iban a dar la baja. No me gustó que esperaran al día 20 de enero. Me ha costado entenderlo, pero ya no puedo darle más vueltas. El tiempo dirá si acertaron o se equivocaron», resumió Óscar Rico sobre su marcha del Efesé en una entrevista al diario La Verdad hace dos semanas

Aunque ha dejado a su esposa y a sus dos hijos en Elche, no le ha costado adaptarse a su nueva realidad. «Mérida es un equipo de playoff, que no está luchando con los tres primeros porque empezó muy mal. Yo soy de los que piensan que hay que ir partido a partido, porque las cuentas en fútbol nunca salen. Pero cuando en pretemporada te fijas en los equipos que pueden pelear por estar arriba, el Mérida era uno de los que creíamos que iba a estar ahí. Le penalizó el inicio, pero en una liga regular cada uno termina donde merece».