El Mérida vuelve a madurar

Una semana más, el Mérida degusta la mejor situación de su temporada. Si hace siete días estaba a dos, ahora está a un solo punto del playoff tras tres victorias consecutivas. Y con las sensaciones recuperadas: vuelve a recibir poquísimos goles, a convertir muchos y a sumar más minutos de fútbol intenso que ligero. Son ocho goles a favor en tres partidos y solo uno en contra, y enfrente han estado un líder y un tercer clasificado que arrastraba ocho jornadas sin perder. El equipo ha vuelto a madurar.

«El partido era un examen para nosotros y, aunque en resultados no se cumplió, en propuesta le doy a mi equipo un notable alto», opinó tras el partido el técnico marbellí, Mehdi Nafti. «Es la primera vez en mi vida que me meten 3-0 sin tirarme a puerta. Solo hubo un equipo en el terreno de juego, que fue el mío». «No estoy de acuerdo», terció después Eloy Jiménez. «Hay un momento que tuvimos nuestra fase del partido, como las tuvieron ellos. Tuvieron más manejo en el medio, pero cero ocasiones. Y eso lo define todo: si un equipo te mete tres y el otro no te tira a puerta.».

Hizo hincapié el técnico del Mérida en la labor defensiva de su equipo, porque las dudas en la alineación le marearon durante toda la semana. «Teníamos claro que Lobato tenía que jugar, y entonces poner a otro joven en el lateral derecho.. Pero a mitad de semana, trabajando automatismos defensivos y salidas de balón, Álex Díez estuvo a un nivel altísimo de concentración y me decidí por alinear a los dos. Y no nos equivocamos. A Lobato le insistí durante la semana que primero tenía que ser defensa y luego elegir muy bien las subidas, para que, por sus características, hiciese daño. Y ha estado correctísimo».

A estas alturas de primera vuelta, aquel Mérida sumaba tan solo cuatro puntos de 21 posibles. Hoy, sin embargo, lleva siete más: once. «Entiendo que fuera del vestuario se hable de la cuarta plaza. Y me imagino que, con el inicio que se tuvo, la gente disfrute y nos vea con posibilidades ahora. Pero desde dentro lo tenemos que tener muy claro: lo que nos está llevando a estar aquí es el centrarnos en el partido a partido. Podemos llegar al objetivo final desde el trabajo y la humildad. Pero sí quiero decir una cosa: ni antes éramos tan malos ni ahora tan buenos», quiso acordarse Eloy Jiménez de las críticas al equipo tras la derrota en Granada hace cuatro jornadas.

«Ahora empieza el tramo difícil para nosotros», continúa con su mensaje Eloy Jiménez. «Hemos salido del calendario de los equipos de arriba, pero ahora nos vienen los equipos de abajo, los equipos que se juegan la vida. Ya digo que este es el verdadero calendario. Ahora hay que hacer una labor importante de motivación, porque no es lo mismo motivar al vestuario con un equipo de abajo que ante un equipo de arriba». La primera piedra será Jaén el domingo, en puestos de promoción de descenso.