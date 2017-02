El Villanovense vuelve a la senda

El Villanovense rompió su mala racha de la segunda vuelta en El Arcángel, en un partido con dos partes muy diferenciadas pero en el que la escuadra de Manolo Sanlúcar hizo un muy buen trabajo durante buena parte del mismo.

0 CÓRDOBA B

1 VILLANOVENSE Córdoba B: Marc Vito, Leto, Soler, Fran Serrano (Samu, 47'), Esteve, Jordi Ortega, Alberto (Brian Triviño, 86'), José Antonio González, David Moreno (Sebas Moyano, 60'), Javi Galán y Moha Traoré. Villanovense: Wilfred, Iván Pérez, Tapia, César Morgado, Candelas, Pajuelo, Curro, Mustapha (Álvaro González, 77'), Jesús Rubio (Adri Cuevas, 81'), Carlos Andújar (Carlos Fernández, 58') y Valverde. Gol: 0-1, m. 39: Pajuelo. Árbitro: Mohamed Massat, (Castellano-Manchego). Amonestó a los locales Soler, José Antonio González y Alberto y al visitante Iván Pérez. Incidencias: Nuevo Arcángel ,ante unos 300 espectadores.

El equipo empezó muy bien plantado en el campo, concentrado y presionando bien arriba la salida de balón del filial. Mustapha y Carlos Andújar firmaron los primeros intentos, visitantes, aunque la primera ocasión clara fue en realidad para el central Soler, que remató de espuela a la salida de un córner y obligó a Wilfred a realizar una intervención de mérito.

Cerca del ecuador, el Villanovense tuvo una doble ocasión casi consecutiva. Primero Mustapha desbordó por la izquierda y ganó la partida a un lento Vito, estrellando la pelota en la parte exterior del palo. Luego Valverde recuperó una pelota errónea de González, pero intentó desbordar al cancerbero y se echó larga la pelota. Minutos más tarde, Jesús Rubio lo intentó de zurda, pero Vito envió a la esquina.

El filial no encontraba el camino hacia la portería contraria, aunque tuvo un par de llegadas en salidas a la contra que David Moreno y Javi Galán no terminaron de aprovechar. Y entonces, tras esas jugadas, llegó el 0-1, en un tremendo zapatazo de Pajuelo que entró por la misma escuadra. Una ventaja al descanso que incluso pudo haber sido mayor de no meterse Valverde en fuera de juego en una clara llegada de Mustapha. La pelota acabó dentro pero no valió.

La segunda parte empezó con susto para los serones en una caída de Javi Galán ante Wilfred que el filial reclamó como penalti. Pero en realidad el equipo seguía firme pese al empuje mayor de los locales. Incluso tuvo el 0-2 en una ocasión del recién entrado Carlos Fernández, que obligó a Vito a despejar a córner.

Carlos Losada buscó reactivar a su equipo con la entrada de Sebas Moyano, que reclamó minutos después un penalti por derribo de Candelas. También percutió por la izquierda e hizo sufrir a Iván Pérez Moha Traoré, algo impreciso en sus envíos. El Villanovense dio un claro paso atrás y no tuvo el temple para encontrar espacios en la defensa de circunstancias de su rival, sin Pablo Vázquez, Mena ni Fran Serrano, que tuvo que dejar el campo por una conmoción.

En los minutos finales, con el filial arriba con todo, los de Sanlúcar sufrieron y pudieron perder lo trabajado todo el partido. En el 87, González tiró arriba en posición franca un balón centrado por Javi Galán desde la izquierda, mientras que en el añadido Wilfred salvó a su equipo con una gran tapada a Moha Traoré en un mano a mano nítido.