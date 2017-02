El Aguza más Rico

El Mérida celebró ayer su tercer triunfo consecutivo gracias al remate de Paco Aguza y al guante de Óscar Rico. El central montijano fue el autor de los dos primeros goles (casi calcados el uno al otro) y el extremo alicantino, el responsable de los tres, con esa bota izquierda que no sabe hacer otra cosa que trasladar el cuero allá donde le apetece. Tiró el Mérida de efectividad para deshacerse de un Marbella que no perdía desde hace ocho jornadas y situarse así más cerca que nunca de su objetivo de la cuarta plaza. Efectividad porque todo lo que tiró entre los tres palos lo convirtió en gol. Lo contrario que el Marbella, que no acertó en ninguna de las pocas llegadas de las que dispuso.

3 MÉRIDA

0 MARBELLA Mérida AD: Mandaluniz; Álex Díez, Ayoze, Paco Aguza, Rubén Lobato; Pardo, Antonio Romero, Óscar Rico, Carlos Rodríguez (David Álvarez, 74'); Diego Cascón (Hugo Díaz, 60') y Yacine (Borja, 68'). Marbella FC: Bernabé; Neva, Michele (Añón, 38'), Tiri, Andrés; Lolo González, Nicolás Delmonte (Turbo, 78'); Goti (Luis Rioja, 68'), Beitia, Kike Márquez; y Okoye. Goles: 1-0, Min. 18: Aguza. 2-0, Min. 35: Aguza. 3-0, Min. 89: David Álvarez. Árbitro: Muñoz Piedra, del colegio madrileño. Amonestó a los emeritenses Pardo, Diego Cascón, Álex Díez, Mandaluniz y David Álvarez. Y a los visitantes Neva, Lolo González, Okoye, Kike Márquez, Tiri y Añón. Incidencias: Algo menos de 3.000 espectadores en el estadio Romano. Césped en buenas condiciones.

El partido tuvo trama hasta el instante del segundo gol (minuto 35), porque a partir de ahí el Mérida jugó a lo que le convenía. Es decir, a que nadie jugase. Antes, se disfrutó de un partido entretenido, con llegadas e intenciones. Después, todo giró en torno al círculo central y a los amagos de ocasiones. Pero poco más. Volvió a competir el conjunto de Eloy Jiménez, que hace una semana conquistó el feudo del colíder y ayer maniató a uno de los mejores equipos del grupo. Lo maniató arriba, porque le apretó en su punto más débil, el juego a balón parado (aunque Mehdi Nafti sostuvo tras el partido que uno de los puntos fuertes de su equipo es el balón parado, Eloy Jiménez descubrió que habían estado toda la semana ensayando las faltas y los córners porque el Marbella sufría al defenderlos); y lo maniató atrás, porque Mandaluniz pasó desapercibido.

Aunque mérito tiene lo del cancerbero vasco, que hace siete días se rompió la nariz en Cartagena y ayer jugó con tan sólo un apósito blanco alrededor del tabique (ahora tendrá dos semanas para recuperarse del todo, porque ayer vio su quinta amarilla de la temporada y se perderá por sanción la visita del próximo domingo a Jaén). Y solo paró una: un disparo en un mano a mano escorado de Kike Márquez en el 13'. Las otras dos grandes acciones del Marbella no enfilaron los tres palos: Goti cruzó demasiado otro mano a mano escorado en el 6' y el propio Kike Márquez lanzó, a pocos metros de la portería, al lateral de la red en el 28'.

Eloy Jiménez Técnico del Mérida Mehdi Nafti Técnico del Marbella «Hemos sido mejores a balón parado y luego hemos vuelto a sufrir muy poco en defensa» «Creo que solo ha habido un equipo en el partido, que hemos sido nosotros. Nos han hecho tres goles en tres tiros a puerta»

Efectividad máxima

De tres gozó el Marbella, que no atinó a meterlas. De dos gozó el Mérida, con las que finiquitó el partido en la primera parte. Las dos, por cierto, calcadas. En la primera, allá por el 18', Óscar Rico centró una falta casi desde la esquina del área grande que remató con la puntera Aguza, después de un cabezazo a bocajarro de Pardo que salvó Bernabé. A ese balón muerto en la línea de gol llegó antes que nadie el central emeritense. Y en la segunda, allá por el 35', volvió a centrar Óscar Rico casi desde la misma esquina del área grande y esta vez, sin rechace previo de por medio, remató limpio desde el área pequeña Aguza, que decoró con esos dos goles la notable temporada que se está marcando.

Y a partir de ahí, poco más. El técnico marbellí, Mehdi Nafti, quitó a un central en el 38' para meter a un mediocentro para tener mejor salida de balón y adueñarse totalmente del partido... y aunque lo consiguió, el dominio no se tradujo en ocasiones de gol. Añón disparó alto y desde lejos en el 55', Aguza desvió con su cabeza un tiró de Okoye que iba entre los tres palos en el 57' y Andrés empaló un córner desde el balcón del área en el 77' que se marchó por encima del travesaño. Y ya está.

El Mérida, por su parte, intentó cerrar el partido a la contra, pero no atinó casi nunca en el último pase de esas salidas rápidas, por lo que el guardameta del Marbella también vivió con tranquilidad la segunda mitad. Tuvieron los locales que redondear la mañana otra vez a balón parado: en el último minuto del encuentro volvió a aparecer la zurda de Óscar Rico para poner un córner en la cabeza de David Álvarez, que solo tuvo que empujar a un palmo de la línea de gol para que el Romano terminase el partido entre «olés».

Lo próximo será visitar el domingo (12.00 horas) al Real Jaén, que está luchando por no descender en el campo y por sobrevivir en los despachos. Y tras tres victorias consecutivas, lo hará desde la sexta plaza, a un solo punto del playoff.