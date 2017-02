Duelo de altura en el Romano

El Mérida recibe este mediodía (12.00 horas) al tercer clasificado del grupo, el Marbella, que no pierde en Liga desde que lo hiciera hace dos meses y medio en Villanueva de la Serena (es decir, hace ocho jornadas). No obstante, regresa el equipo de Eloy Jiménez al Romano de manera muy diferente a como lo hizo hace quince días. Entonces llegaba tras cinco jornadas sin ganar y sin marcar. Ahora, en cambio, llega más cerca que nunca del cuarto puesto y con dos victorias consecutivas en el bolsillo, una de ellas la semana pasada en el campo de ex líder.

MÉRIDA - MARBELLA Mérida AD: Mandaluniz o Raúl Bernabéu; Pardo o Álex Díez, Aguza, Mongil o Ayoze, Rubén Lobato; Javi Chino, Antonio Romero, Óscar Rico, Carlos Fernández; Yacine y Hugo Díaz o Diego Cascón. Marbella FC: Bernabé; Carlos Julio, Delmonte, Michele, Andrés Sánchez; Lolo, Añón, Kike Márquez, Goti, Rioja; y Okoye. Árbitro: Muñoz Piedra (Madrileño). Estadio y hora: Romano (12.00).

El técnico emeritense no podrá contar este mediodía ni con el lateral derecho titular, Dani Fernández, lesionado; ni con el lateral izquierdo titular, Migue Marín, sancionado. El resto de jugadores han entrado en la convocatoria (Eloy Jiménez tendrá que hacer hoy un descarte), incluido el guardameta Mandaluniz, que será duda hasta última hora. «Él quiere jugar, así es que si no hay problemas y llega la máscara, jugará», adelantó Eloy Jiménez en la previa. El sustituto de Migue Marín en la izquierda será Rubén Lobato, que debutará por tanto con la camiseta emeritense. «Entrena bien, está fuerte y no tiene problemas. Está preparado, capacitado, esperando su oportunidad».

«Es un equipo con muy buenos registros», mira al rival el entrenador del Mérida. «Cuando se tiene que poner el mono de faena, se lo pone. Y cuando tiene que jugar, juega, porque creo que a nivel individual tienen calidad para llevar la iniciativa y dominar situaciones de partido. Creo que va a ser un partido muy parecido al del Murcia o al del Melilla».

El Marbella, por su parte, ha viajado con las bajas del guardameta Manu Fernández, que aún no tiene el tránsfer; los lesionados Marcos Ruiz y Danilo; y el sancionado Damián Petcoff. «Si no superamos al Mérida en intensidad, agresividad y hambre, hemos perdido antes de empezar», advirtió ayer a los suyos el técnico francés, Mehdi Nafti.