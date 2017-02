La prudencia por encima de todas las cosas

El discurso del Mérida ha virado de prudente a muy prudente. Hace dos meses, un empate a cero en La Roda no eximía al equipo y su entorno de avistar y hablar de la cuarta plaza. Hoy, en cambio, a pesar de ganar en casa del líder, el playoff es un tema tabú. Y eso que jamás esta temporada había acampado tan cerca de la cuarta plaza como esta semana: a tan solo dos puntos.

«Pero que no. no vamos a desgastarnos en ningún momento en pensar a largo plazo», repite una semana más Eloy Jiménez. «El objetivo es Marbella. El objetivo es jugar como lo estamos haciendo últimamente en el Romano, donde estamos muy fuertes. Ya digo, estar enganchados en la pomada y nada más, no me voy a desgastar».

A pesar de ganar hace una semana al San Fernando, Eloy Jiménez volvió a menear el 'once' titular del Mérida en Cartagonova. Debutó Mandaluniz en la portería, Álex Díez regresó al lateral derecho, Pardo volvió al mediocentro, Óscar Rico entró por Hugo Rodríguez en banda y Diego Cascón por Hugo Díaz en punta. La expulsión tempranera de Sergio Jiménez también trastocó la idea inicial del Mérida, que no pudo desnivelar el marcador hasta que tiró de las sustituciones: fue entrar Borja por Diego Cascón en el 50' y Hugo Díaz por Yacine en el 59' y llegar el gol de Óscar Rico cuatro minutos después. Luego entró Álex Bernal por el propio Óscar Rico y en la jugada siguiente marcaba Antonio Romero el 0-2.

La peor noticia

La peor noticia del triunfo fue la rotura de nariz y los cuatro puntos de sutura en el pómulo que se trajo Javier Mandaluniz, que a dos minutos del final salió a frenar una internada local y chocó con el pie del rival. Y aún así, terminó el partido defendiendo la portería emeritense. «Estuvo súper valiente, arriesgó mucho. Le felicito porque se jugó el tipo», dice de él Eloy Jiménez. Al portero vasco todavía le costaba ayer tanto hablar como respirar, de ahí que sea seria duda para jugar el domingo en el Romano ante el Marbella (12.00 horas).

El que tampoco estará en ese partido será el lateral izquierdo Migue Marín, que el domingo vio su quinta cartulina amarilla y será sancionado mañana por Competición. Será el primer partido que se pierda esta temporada Marín, el jugador de la plantilla con más minutos en sus botas: lo ha jugado todo excepto los últimos 25 minutos del Melilla-Mérida de la tercera jornada. Así, podría debutar el único que aún no lo ha hecho, Rubén Lobato.