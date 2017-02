El Mérida sale ileso del feudo del líder

Tres puntos importantísimos que se lleva el Mérida en el campo del líder hasta el día de ayer en un partido que se vio claramente marcado a partir del minuto 10, donde el conjunto local acabó con un jugador menos. En una pelota que pierde Sergio Jiménez en su propio campo, Diego Gascón se hace con el esférico y se lanza al ataque. Intenta irse hacia la portería, pero termina recibiendo la falta de Jiménez y el colegiado estimó que era ocasión manifiesta de gol expulsando al jugador cartagenero y dejando el encuentro prácticamente cuesta arriba para los locales.

1 CARTAGENA

2 MÉRIDA Cartagena: Limones, Oscar Ramirez, Michel, Gonzalo, Moisés (Artiles, min 71), Sergio Jiménez, Cristo Martín, Rivero, Sergio García (Juanlu, min 71), Llorente y Isi Ros (Germán, min 56). Mérida AD: Mandaluniz, Álex, Migue Marín, Ayoze, Paco Aguza, Pardo, Yacine (Hugo Diaz, min 57), Romero, Diego Gascón (Borja, min 50), Oscar Rico (Hugo Rodriguez, min 67) y Carlos Rodríguez. Goles: 0-1, m.62: Oscar Rico. 0-2, m.70: Romero. 1-2, m.78: Germán. Árbitro: Antonio Artacho Cobo. Amonestaciones. Gonzalo, Cristo Martín, Artiles y roja directa a Sergio García (min 10). Migue Marín, Ayoze, Yacine, Diego Gascón y Hugo Díaz. Incidencias: Municipal Cartagonova. 6.800 espectadores.

A pesar de jugar con uno menos durante casi 80 minutos más, el Cartagena dominó durante la primera mitad sin llegar a crear ocasiones claras de peligro ante un Mérida que era muy irreconocible y que no conseguía llegar con peligro a la meta de Limones, muy tranquilo durante los primeros 45 minutos. En esta primera parte no hubo ocasiones claras de reseñar por ninguno de los dos equipos, pero el equipo local fue dominador del balón a pesar de estar con inferioridad numérica. Sin embargo, el marcador no se movió y el descanso alcanzó el partido.

Ya en la segunda mitad, las cosas se terminaron equilibrando y la superioridad del Mérida comenzaba a ser algo más latente. El gol de los extremeños podía llegar en cualquier momento. Se decantó a los 17 minutos en un balón que le cae a Óscar Rico en el interior del área. Con la pierna izquierda y con un disparo raso, marca un gol que hace mucho daño a los locales. Pese a estar con 10 y debajo en el marcador, siguieron intentándolo y buscaron el empate. Sin embargo, ocho minutos después del primer tanto, llegó el segundo mazazo. Desde casi la misma distancia que el anterior, Romero pone el balón en la escuadra de Limones y pega en el poste para entrar y poner el 0-2.

Las cosas se complicaban aún más para el Cartagena, que aún siguió creyendo y yéndose a la meta de Mandaluniz. El premio al esfuerzo del conjunto local le llegó en el minuto 78 con un balón que Germán, con la zurda, mandó a la red para anotar el único tanto que anotarían en el Cartagonova. Cuando quedaban dos minutos para el final, Mandaluniz salió a por una pelota dividida, y terminó tropezando con Artiles. El portero del conjunto visitante quedó tendido sobre el terreno de juego, y el partido estuvo parado más de diez minutos mientras las asistencias trataban de recuperar al portero del cuadro extremeño. El colegiado dio 5 minutos de descuento, pero en ninguno de ellos terminó ocurriendo el milagro de la escuadra murciana. El Cartagena luchó hasta el final, pero el desgaste físico por la inferioridad terminó pasando factura y el Mérida se lleva los tres puntos a la capital extremeña, no sin sufrir en los instantes finales.