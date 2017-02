Cartagonova no asusta al Mérida

mérida. El Mérida visita esta tarde (17.00 horas) el feudo del mejor y más regular equipo del grupo IV. Y lo hace tras romper en la última jornada tanto su mala racha de resultados como su sequía goleadora, lo que le ha acercado de nuevo a los puestos de privilegio de la categoría. «Esa victoria ante el San Fernando supone confianza. Si seguimos en esta línea, vamos a tener nuestras opciones. Pero partido a partido y sin distraernos a largo plazo», recuerda el técnico emeritense, Eloy Jiménez. El Cartagena de Alberto Monteagudo, por su parte, llega al choque tras su tropiezo de la semana pasada en La Roda. Ese empate a uno, aparte de impedirle distanciarse del otro colíder, el Lorca, le ha lastrado de cara a los próximos compromisos ligueros: al técnico le han caído tres partidos de sanción, dos al delantero Arturo y uno al lateral Jesús Álvaro.

CARTAGENA-MÉRIDA Cartagena FC: Limones; Óscar Ramírez, Gonzalo, Moisés, Zabaco; Sergio Jiménez, Rivero, Llorente, Cristo, Isi; y Sergio García. Mérida AD: Mandaluniz o Rául Bernabéu; Pardo o Álex Díez, Ayoze, Aguza, Migue Marín; Javi Chino, Antonio Romero, Hugo Rodríguez, Óscar Rico o Carlos Rodríguez; Hugo Díaz y Yacine. Árbitro: Artacho Cobo, del colegio andaluz. Estadio y hora: Cartagonova, 17.00 horas.

Para suplir al lateral izquierdo, el técnico murciano cuenta con varias opciones, si bien no quiso desvelar sus armas en la previa. «Aunque es verdad que no hay recambio natural, Michel Zabaco, Ceballos o Ramírez ya han jugado ahí». También la baja de Arturo puede suponer la titularidad del recién llegado Germán, aunque Monteagudo cuenta con otras alternativas. «Germán cada día está mejor, aunque el domingo terminó cansado. Isi Ros también ha jugado de falso nueve con el UCAM, y también Sergio García. Entre ellos está la solución». Además, está pendientes de Juanlu Hens, que ha tenido molestias y será duda hasta última hora.

Dani Fernández

Eloy Jiménez solo cuenta con la baja del lesionado Dani Fernández, y además ha dejado fuera de la convocatoria por decisión técnica tanta a Víctor Mongil como a Rubén Lobato. «Tenemos muy en cuenta, cada jornada, las cuatro amarillas de la línea defensiva. Que si caen sancionados, que tengamos jugadores para reemplazarles. Que no caigan todos de golpe. Sabemos que van a caer, pero es que cuando llegan este tipo de partido no podemos decirles que vayan a medio gas para no ser amonestados. Tienen que ir a tope y, si le sacan tarjetas, ya tendremos sustituto. Pero lo suyo es que vayan cumpliendo los ciclos poco a poco», se explicó el técnico emeritense cuando le preguntaron en la previa si también iba a rotar mañana en Cartagonova.

«El Cartagena me parece un equipo que tiene una capacidad asociativa en campo contrario importante, porque tiene jugadores dinámicos y de calidad. Jugadores capaces de sacarte pases de espalda, capaces de filtrar líneas, con desborde.», radiografió Eloy Jiménez a su rival de esta tarde. «Esa es una de las cosas fuertes que tienen. Luego es un equipo que está trabajado, con dinámica positiva y confianza. Ahora saben que tienen dos rivales complicados. Y aunque no quieran pensarlo, están preocupado por ello. y encima con las sanciones. Nosotros vamos a hacer nuestro partido allí. Estamos preparados para sacar algo positivo. Son el líder, pero tenemos argumentos y registros para hacerles daño».

El Mérida, además, cuenta con las bazas motivacionales de Ayoze y Óscar Rico, que regresan a la que fuera hasta no hace mucho su casa. El primero será titular seguro en el eje de la zaga; el segundo podría ser la sorpresa en el 'once' inicial tras su excelente debut del pasado domingo.