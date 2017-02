El Extremadura ya encuentra el camino

La victoria del Extremadura en Linares deja más de una conclusión positiva en el equipo de Juan Sabas. Los de Almendralejo ganaron de forma holgada en uno de los estadios más complicados del grupo y demostró que va muy en serio a por la salvación. Además, el problema con el gol parece que se olvida poco a poco, ya que Willy recupera a pasos agigantados su versión de la pasada temporada, Hume tiene hechuras de gran delantero y va sumando minutos para adaptarse al equipo y Renzo certificó que puede darle mucho al equipo en ataque.

Porque otro de los aspectos positivos del partido de Linares fue el debut del uruguayo, que demostró estar en condiciones para luchar por la titularidad; el de Aitor, que cumplió en defensa y le dará mucha fortaleza defensiva al Extremadura; y el de Perera, que ha demostrado en el filial azulgrana que debe ser un jugador a tener muy en cuenta en el futuro.

Pese a todas estas noticias positivas, hay un futbolista que, en lo que llevamos de temporada, está de sobresaliente: Pierre. Una vez más, el camerunés fue determinante en la victoria del Extremadura con sus dos tantos -lleva tres de los últimos cuatro goles de su equipo-. La nueva posición en el terreno de juego que le ha dado Juan Sabas a Pierre ha sido un punto de inflexión para el jugador. Con mucha más llegada al área contraria y con menos tareas defensivas, el centrocampista africano está dando lo mejor de sí y ayudando a su equipo en este buen momento de forma.

Con el triunfo en Linarejos, el Extremadura se acerca un poco más a la zona de salvación. Los almendralejenses ya están a cuatro puntos de la permanencia y este domingo reciben a un rival directo, el Córdoba B. Con la tranquilidad instalada en el Francisco de la Hera tras un mercado invernal frenético, el conjunto azulgrana tiene por delante 14 finales para mantener la categoría, y en las próximas semanas encara partidos cruciales ante rivales directos. Desde que comenzó la segunda vuelta, el Extremadura está empatado con otros tres conjuntos con la cuarta mejor racha de puntos, por lo que debe seguir así para poder alcanzar el objetivo.

No todo es de color de rosa en Almendralejo. Pese a la espectacular racha, el equipo sigue penúltimo en la tabla -sus rivales también están sumando muchos puntos-, por lo que no se pueden despistar si no quieren quedar descolgados en la clasificación. Ante el Cordoba B tiene una nueva oportunidad para ganar ante su afición, que está volcada con el equipo.