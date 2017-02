Eloy retoma el discurso inicial

Cuando Eloy Jiménez llegó a Mérida, el conjunto emeritense era penúltimo. Luego ganó al Jaén con Eloy en el palco y al día siguiente, en su discurso de presentación, el técnico manchego explicó la teoría del partido a partido, del rival a rival, de no mirar la tabla sino el ombligo. Y el equipo comenzó a remontar posiciones. Remontó tantas que, a principios de diciembre, por primera vez, en el discurso apareció la palabra playoff. Fue aparecer y ganarle solo a El Ejido. De ahí que Eloy Jiménez utilizará otra victoria, la del pasado domingo, para retomar el discurso inicial. «Me imagino que esta semana empezarán a pensar cosas», soltó el técnico del Mérida dirigiéndose al entorno. «Pero nosotros no vamos a mirar más allá del Cartagena. No nos podemos desgastar a largo plazo».

¿Volvemos entonces al discurso inicial? «Yo siempre lo he dicho muy claro: a ver dónde estamos en el tramo final y a ver si podemos engancharnos. Pero cuando llegue el momento, sin desgastarnos ni un segundo en eso. Porque ahora te acercas, pero al acercarte tienes que volver a ganar otra vez. Lo importante ahora es salir del calendario complicado que tenemos y, después de ahí, ver hasta dónde podemos llegar. Si somos capaces de salir de este tramo del calendario ahí arriba, vamos a tener nuestras posibilidades. Pero rival a rival, porque en el momento que se ha pensado en otra cosa, el equipo lo ha notado». No obstante, las opciones del Mérida continúan intactas gracias a los resultados del grupo IV en el último mes. A pesar de que el conjunto emeritense se ha tirado cinco jornadas sin ganar, el playoff sigue estando a tres puntos. Los mismos puntos a los que estaba tras ganar el pasado 11 de diciembre a El Ejido.

La resaca de la victoria del domingo ante el San Fernando también se detiene en el cómo: Eloy Jiménez introdujo hasta cuatro cambios en el 'once' y experimentó en algunas demarcaciones. «Pero porque cuando se pierde hay que hacer cambios. Hay gente que está trabajando para poder entrar, y le tenemos que dar esa oportunidad. Soy un entrenador justo, o al menos intento serlo, y el San Fernando era un momento para eso. Y sobre todo cuando pido a jugadores algunas cosas y estos no te la dan. pues hay que poner a jugadores que te las den».

Raúl Bernabéu repitió en portería; Pardo debutó en el lateral derecho; y Javi Chino y Antonio Romero volvieron a la medular. «Tenemos muchos jugadores con cuatro tarjetas. Si hubiéramos puesto a Víctor Mongil, hubiéramos tenido una línea de cuatro con tres apercibidos. No podía arriesgar. Y luego tenía tocado a Álex Díez, con problemas de abductor. ¿Pardo? Si Pardo es una máquina, puede jugar en cualquier posición. Te va a cumplir y dar un nivel alto. Ellos tenían velocidad por banda con Carralero y Francis y sabía que Pardo, que ya había jugado ahí en el Hércules o el Valencia B, me iba a dar un nivel alto. Y luego creí que tenía que ser justo con Raúl Bernabéu. Mandaluniz no entrenó los dos últimos días y llegó el sábado por la noche, y yo eso lo miro mucho».