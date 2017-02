El Mérida empieza con las finales

El Mérida recibe esta tarde en el Romano (17.00 horas) al San Fernando, rival que se encuentra un punto por debajo en la clasificación y que tan solo ha ganado uno de sus últimos seis partidos (cinco de dieciocho puntos posibles). Sin embargo, no puede hacer otra cosa el Mérida que mirarse al ombligo y volver a lo que era no hace mucho: un equipo intenso y de mucha solidez defensiva. Lo necesita para no olvidarse del todo de la cuarta plaza. Podría haberlo hecho ya tras sus cinco partidos sin ganar y sin marcar, pero sus rivales directos tampoco han estado finos en el último mes de competición y por eso el playoff sigue estando a seis puntos de distancia.

MÉRIDA AD-SAN FERNANDO Mérida AD: Mandaluniz; Álex Díez o Ayoze, Aguza, Mongil, Migue Marín; Pardo, Álex Bernal, David Álvarez, Hugo Rodríguez; Hugo Díaz y Yacine o Diego Cascón. San Fernando CD: Salva; Mario, Regino, Fran, Luque; Gerrit, Lolo Garrido; Carralero, Dani Martínez, Iván Bazán; y Espinar. Árbitro: Vicente Moral, del comité castellano leonés. Estadio y hora: Romano (17.00).

«Tenemos que afrontar ya cada partido como una auténtica final», avisa Eloy Jiménez, técnico emeritense. «Al San Fernando tenemos que ganarle sí o sí. Tenemos que hacernos fuertes en casa. Y más que pensar a largo plazo, tenemos que ganar nuestros partidos para coger otra vez buenas sensaciones. Porque yo creo que vamos a seguir teniendo nuestras opciones, pensando siempre en el partido a partido. Pero tenemos que volver a ser ese equipo intenso que hemos sido, porque éramos muy equilibrados tanto en ataque como en defensa. En una Liga tan larga siempre hay momento para todo. Si volvemos a la intensidad y regularidad de la racha positiva, tenemos capacidad para afrontar cualquier cosa. Y creo que lo vamos a hacer».

Salvo el lateral Dani Fernández, lesionado, el entrenador del Mérida podrá contar con todos sus hombres, aunque Yacine y Álex Díez hayan sufrido molestias en sus abductores durante la última semana. No obstante, Eloy Jiménez los ha convocado a todos, y hoy, horas antes del partido, deberá decidirse por los dos descartes. Podrían debutar los tres últimos fichajes, que aún no lo han hecho: el lateral Rubén Lobato, el extremo Óscar Rico y el guardameta Mandaluniz, que ayer no se ejercitó por el fallecimiento de su abuelo.

«El San Fernando tiene futbolistas en la parte ofensiva con desborde y velocidad por fuera, con mucha presencia en el área», echa un vistazo al rival Eloy Jiménez. «Pero a nivel defensivo tienen lagunas que tenemos que explotar. Siempre digo que, sea cual sea el rival, lo más importante somos nosotros, y tenemos que volver a tener esa confianza de antes. Que yo creo que, a excepción de la segunda parte del otro día en Granada, en los otros partidos hemos tenido más posibilidades de ganar que de empatar».

El conjunto gaditano, entrenado por el ex emeritense Antonio Méndez, es el segundo mejor equipo del grupo a domicilio. No solo repasó al Mérida en la primera vuelta sino que, además, ha ganado en Lorca, Marbella y Murcia. Su handicap es el problema de lesiones que arrastra en el eje de la defensa: Rubén y Sergio Castillo son bajas.

Habrá una importante presencia en las gradas del Romano de seguidores visitantes, cuya afición está hermanada con la emeritense.