Eloy Jiménez: «El equipo sigue estando equilibrado»

«Con las salidas y las llegadas, ¿tienes mejor equipo que cuando llegaste?», le preguntaron ayer en sala de prensa a Eloy Jiménez. «Buena pregunta esa», empezó respondiendo el entrenador del Mérida. «Yo creo que el equipo sigue estando equilibrado. Se ha ido José Ramón Lavado, que es un futbolista para jugar más al espacio, y hemos traído un perfil que no teníamos, como el de Óscar Rico. Como José Ramón, por ejemplo, tenemos a Carlos Rodríguez. En la portería son los dos del mismo nivel (Salcedo y Mandaluniz). Luego se ha ido Rafa Navarro, pero tenemos a Álex Díez. Y hemos firmado a un jugador de banda izquierda sub-23 que tampoco teníamos. Yo estoy muy contento con el equipo desde el primer día que llegué».

Y como los dos porteros, a opinión de Eloy Jiménez, son del mismo nivel, también le preguntaron al entrenador del Mérida por qué no puso a Mandaluniz el pasado sábado en Granada. «Se lo tendrás que preguntar al club. Quizá esa pregunta no es para mí. No sé si hicieron algún comunicado, pero tendrás que preguntárselo al club. Es una pregunta más administrativa». El director deportivo, Bernardo Plaza, comentó ayer en Canal Extremadura al respecto que el club había tramitado la ficha por la mañana en la Federación, pero que por precaución decidieron que era mejor que no jugara. «Nos dijeron que, por problemas burocráticos, podríamos incurrir en una acción ilegal (que luego se ha demostrado que no). Y por precaución, teniendo en cuenta que el entrenador no lo iba a poner porque tan solo había completado un entrenamiento con la plantilla, pues preferimos no correr riesgos y llamamos al portero del juvenil», explicó Plaza.

Mandaluniz se entrenó ayer con el equipo y rápidamente regresó a su casa, en el País Vasco, por el fallecimiento de su abuelo. No se ejercitará hoy pero sí llegará para estar mañana ante el San Fernando. Sobre el cambio de cromo en la portería, el director deportivo del Mérida explicó que lo venían dando vueltas desde hace algún tiempo, y que a Salcedo se lo comunicaron con con diez días de antelación. «Le dije que íbamos a buscar un portero y que iba a ser difícil que tuviera minutos aquí. El entrenador está informado de todos los movimientos. Y luego las decisiones, consensuadas con el cuerpo técnico, las toma el club».

El último en llegar, Óscar Rico, fue el único no previsto por la petición de José Ramón Lavado de salir en busca de más minutos. «Óscar Rico es un jugador específico de banda izquierda, con profundidad, calidad y capacidad para sacar centros importantes», lo define Eloy Jiménez. «Tenemos jugadores de banda, pero no de ese perfil, por su pierna natural. Nos va a dar mucha calidad por esa banda, porque enseguida saca centros y eso te genera muchas posibilidades de remate».

El extremo procedente del Cartagena estará disponible mañana para Eloy Jiménez, como el resto de su plantilla excepto el lesionado Dani Fernández. «Aunque hemos tenido algunos tocados a lo largo de la semana. Por ejemplo, Álex Díez y Yacine han arrastrado problemas de abductores. A ver cómo están en la última sesión del sábado. Pero creemos que van a estar bien».