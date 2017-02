Salazar: «Habrá que ver lo que decide el míster, pero me siento bien para jugar»

El Villanovense terminaba de apuntalar la defensa el último día del mercado con la incorporación del joven lateral diestro, Esteban Salazar, que ha llegado al conjunto serón procedente del Eldense. Salazar, de 22 años, fue presentado ayer de forma oficial, después de completar su primer entrenamiento. «Llevo unas 13 horas aquí, pero lo poco que he visto muy bien, veo un club muy familiar y los compañeros me han cogido muy bien», explicaba en sus primeras impresiones.

Llega a una posición en la que el conjunto serón sólo contaba con Iván Pérez, tras la discreta salida de Pedro Toro, y tendrá que competir por el puesto con el lateral vitoriano, que justo esta semana será baja ante el Recreativo de Huelva por acumulación de tarjeta. Habrá que esperar al domingo para ver qué decide Sanlúcar, pues va a completar sólo tres entrenamientos. Pero Salazar se siente preparado para jugar. «Habrá que ver lo que decide el míster, pero me siento bien, el último mes he estado jugando bastante y me noto cada vez mejor», apunta.

Además, también valoró el estilo de juego de Sanlúcar. «Me gusta la filosofía que tiene el míster de tener el balón, hay gente con mucha calidad, por eso vengo a darlo todo y aprender», señala.

Durante su presentación se definió como un jugador trabajador y destacó que siempre ha jugado en el lateral derecho. Esta es su segunda experiencia en Segunda B y la primera lejos de casa, por lo que todos los equipos serán nuevos para él. El primero, este domingo, el Recre.