El Mérida cambia a Lavado por Óscar Rico

El último suspiro del mercado invernal de fichajes le trajo al Mérida un cambio de cromos: extremo por extremo. Óscar Rico (Alicante, 1985) ocupará la ficha de José Ramón Lavado (Ciudad Real, 1991), que le solicitó ayer al club emeritense su baja voluntaria para firmar por otro equipo de la categoría.

«Son decisiones normales en esta ventana de fichajes. Me salió una oferta, estoy jugando ahora menos de lo que esperaba y he decidido esto», se explica el jugador manchego, que en los últimos nueve partidos ligueros con Eloy Jiménez solo ha sido titular en uno de ellos (concretamente en la derrota ante el Córdoba B). Lo demás han sido cuatro suplencias, un partido entero en el banquillo (el pasado sábado en Granada) y tres no convocatorias (dos de ellas por lesión). José Ramón Lavado se marcha con tres partidos completos, dos goles y una asistencia.

Su sustituto es Óscar Rico, que viene de jugar 18 partidos (14 de ellos como titular) en el líder del grupo IV, el Cartagena, con el que ha marcado dos goles. Se trata de un extremo izquierdo con buen manejo de la pelota, buen asistente, que sale del equipo de Alberto Monteagudo por exceso de equipaje. Se ha reforzado el conjunto murciano con cinco jugadores en este mercado invernal y se ha visto obligado a dar bajas. No iba a disfrutar Óscar Rico del mismo protagonismo en el equipo que hasta ahora y decidió aceptar la oferta del Mérida. El alicantino goza de hasta nueve temporadas de experiencia y casi 300 partidos en la categoría, aparte de su temporada y media en Segunda A con el Tenerife, el Jaén y la Llagostera. Óscar Rico ascendió el curso pasado a Segunda A con el Reus y ha jugado, además, en equipos como el Orihuela, Alavés, Cultural Leonesa o Lorca. El Mérida será el duodécimo equipo en su carrera.

El conjunto emeritense cierra por tanto este mercado de fichajes con cuatro altas y tres bajas. Se han incorporado el delantero Diego Cascón, que ya ha jugado 50 minutos entre los dos últimos partidos, procedente del Melilla; el jugador de banda izquierda y Sub-23 Rubén Lobato, que se estrenó en una convocatoria el pasado sábado en Granada, tras jugar la primera vuelta del campeonato en el Fuenlabrada; el guardameta Javier Mandaluniz, titular en el colista del grupo I, el Somozas; y Óscar Rico, que estará ya hoy a las órdenes de Eloy Jiménez y podría debutar, como Mandaluniz, el próximo domingo ante el San Fernando en el Romano (17.00 horas).

Y han causado baja el defensa Rafa Navarro, cedido por la entidad emeritense hasta final de temporada al Linense; el extremo José Ramón Lavado; y el meta Salcedo, quien al cierre de esta edición aún no había finiquitado su contrato con el Mérida.