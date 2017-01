«No estamos bien, lo primero es reconocerlo»

Mono de trabajo en el Villanovense para buscar el punto de inflexión que les devuelva a la senda del triunfo. El conjunto serón necesita ese golpe ganador para cambiar la racha, pero para ello hay que volver a encajar las piezas del puzle. El primer paso, como siempre, reconocerlo. «No estamos bien y para estar bien, lo primero es reconocerlo, tenemos mucho trabajo por delante», apuntaba tras el empate ante la Balona, el técnico Manolo Sanlúcar, «ha venido gente nueva que se tiene que integrar en el equipo y en los automatismos que necesitamos en el terreno de juego».

Las lesiones de Espín y Elías, junto con la salida de Owona, han trastocado parte de la espina dorsal de los verdes, que intentan aún amoldarse a los cambios. Los tres fichajes, César Morgado, Rojas y Adri Cuevas, participaron en el partido del domingo, con buen papel, pero mucho camino por andar. «César bien, quizás el que menos ha notado la inactividad; Rojas que venía de jugar poco, necesita regularidad y minutos para coger su mejor estado de forma, y con Adri, sabíamos que podía pasar, nada más salir ha tenido 15 minutos muy buenos, pero la inactividad se paga y le ha pasado factura», analizaba el de Bornos en rueda de prensa.

Los tres aspiran a ser piezas claves en los próximos meses en la manada serona, también Sanlúcar, que espera que sea más pronto que tarde. «Vamos a intentar que en la mayor brevedad posible nos den el rendimiento que esperamos de ellos, porque como futbolistas son muy buenos», afirmó.

Autocrítica

Lo cierto es que el Villanovense no pasa por su mejor momento, una racha que se ha saldado con tres puntos de los últimos doce posibles, pero paradójicamente, los serones siguen cuartos. Eso sí, en el Romero Cuerda, nadie mira a la clasificación ahora mismo. «Para qué voy a mirarla si lo que me preocupa es que no demos el nivel, porque seremos equipo de playoff dos segundos», responde Sanlúcar haciendo autocrítica.

De momento, esa falta de triunfos no ha generado ansiedad en el Villanovense, al menos Sanlúcar cree que no debe aparecer ese sentimiento, ya que cree que el equipo jugó bien ante Extremadura, Murcia y Jumilla. Aprobados esos tres partidos, no así ante la Balona, «o hemos terminado el partido como me hubiese gustado, arrinconando a la alona y haciendo las cosas como sabemos, hemos visto muchas acciones individuales, mucho desacierto y es el peor partido o el que menos me ha gustado de la temporada en casa».

Y si el primer paso es reconocerlo, el siguiente es buscar la solución. «Nos falta organizarnos en torno al balón, no estamos atacando igual, nos falta dar menos toques al balón, ser un poco más rápidos en la toma de decisiones y una mejor organización ofensiva», son las soluciones que plantea Sanlúcar, «además tenemos que reorganizarnos otra vez y trabajar mucho, para volver a dar el nivel que tenemos».

El punto de inflexión puede llegar este domingo, ante el Recreativo de Huelva.