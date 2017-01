El Recreativo frena la euforia azulgrana

El Extremadura sigue estancado en la zona de descenso, y por segunda jornada consecutiva no consigue ganar a un rival directo por no bajar. El equipo ha mejorado, compite mucho mejor que hace un mes, pero sigue sin salir del pozo y poco a poco los rivales de la zona baja de la tabla consiguen ganar sus partidos. Va a ser una temporada complicada para el Extremadura, pero el empuje y el despliegue ofensivo ofrecido por los pupilos de Juan Sabas en la segunda mitad es el camino a seguir por los de Almendralejo.

1 EXTREMADURA

1 RECREATIVO DE HUELVA Extremadura: Toni Doblas; Sergio Rodríguez, Zamora, José Rodríguez, Josu Currais; Fall, Javi Pérez, Pierre (Miguel Rubia, m.85), Cristóbal Gil (Hume, m.46), Montelongo (Dieguito, m.59); y Willy. Recreativo de Huelva: Rubén Gálvez, Robles, Cantero, Luzardo, José Alonso, Pape (Ernesto, m.71), Núñez, Jesús Vázquez, Ramírez (Iván Aguilar, m.50), Miguelito (Rubén Mesa, m.83) y Domínguez. Goles: 0-1: Jesús Vázquez, m.3; 1-1: Pierre, m.68. Árbitro: Cid Camacho, castellano-leonés. Amonestó a los locales Fall, Josu Currais y Cristóbal Gil; y a los visitantes Pape y Núñez. Incidencias: Francisco de la Hera, unos 6.500 espectadores. Se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento del árbitro extremeño Adrián Quijada Alcón. Además, el presidente del Extremadura, Manuel Franganillo, hizo entrega de una camiseta del equipo al capitán visitante Jesús Vázquez, ex del Extremadura CF.

El partido no pudo comenzar peor para los locales. Tan sólo se habían cumplido tres minutos de partido cuando Jesús Vázquez, un ex del Extremadura CF, aprovechó un rechace en el área en un saque de banda para poner a los suyos por delante con una preciosa volea. El conjunto local pagó caro su despiste defensivo nada más comenzar el encuentro, una rémora de la cual no se recuperarían los almendralejenses en todo el choque.

Tras el tanto, el Extremadura se lanzó al ataque como si quedasen pocos minutos de juego. El conjunto de Sabas buscó el empate rápidamente, y tuvo varias ocasiones para conseguirlo. Sin duda la mejor oportunidad estuvo en los pies de Willy, que consiguió batir a Rubén Gálvez tras un centro de Montelongo, pero el árbitro decretó fuera de juego cuando en el Francisco de la Hera se cantaba el gol. Antes del tanto anulado, el Francisco de la Hera pidió penalti en una acción con Willy, pero el árbitro sacó fuera del área la infracción, aunque parecía que se había cometido dentro de la misma.

Juan Sabas Técnico del Extremadura «Me quedo con la segunda parte porque el equipo no bajó los brazos. La imagen ha sido muy buena» «No me ha gustado la semana con altas y bajas. Ahora vamos a tener una semana tranquila de trabajo»

El Extremadura buscaba con ahínco el tanto del empate. Con tanto ahínco que quizá la precipitación se adueñó del ataque azulgrana, y la precipitación llevó a las imprecisiones. Este ataque al descubierto facilitó las labores defensivas del Recreativo de Huelva, muy cómodo defendiendo en su propio campo.

Debut de Hume

Tras la reanudación, Sabas dio entrada al delantero Hume, que bregó, luchó y demostró que puede darle mucho en ataque al Extremadura. El Recrativo esperaba en su campo a un Extremadura que poco a poco comenzó a vivir en la zona de ataque. Aun así, el Recre tuvo sus opciones a la contra, pero Iván Aguilar -que volvió tras varias semanas fuera de las convocatorias- desperdició un mano a mano en la que fue la mejor ocasión visitante de la segunda mitad.

La entrada de Dieguito otorgó al Extremadura de más verticalidad por banda, y de ahí llegó el tanto del empate. Hume bajó a la perfección un balón en largo, cedió a Dieguito, que puso un centro al corazón del área pequeña, donde llegó Pierre para cabecear solo el balón a la red. El partido se empató, pero el Extremadura siguió buscando otro gol que le diese los tres puntos.

Poco a poco el nivel físico de ambos equipos bajó, y el que más lo notó fue el local. El Extremadura no llegaba con claridad a la meta de Rubén Gálvez, y el peligro azulgrana se fue diluyendo poco a poco. El debut del jugador del filial Miguel Rubia fue lo único destacable de los últimos minutos de juego, y ambos equipos se tuvieron que conformar con el empate.

El resultado ante el Recreativo de Huelva deja al Extremadura penúltimo en la tabla a seis puntos de la zona de salvación. Además, el equipo de Juan Sabas pierde el 'goal-average' con los onubenses, quienes aventajan a los azulgranas en cuatro puntos.