Que la alegría se plasme en el campo

El Francisco de la Hera vivirá hoy un partido con un aroma a ilusión, a confianza, a amor por unos colores. La afición azulgrana desprenderá emoción y confianza en su equipo desde la grada, por lo que los futbolistas del conjunto de Almendralejo deben trasladar esa euforia al terreno de juego y conseguir una victoria que les enganche de nuevo a la lucha por la salvación. Los jugadores almendralejenses estarán bien arropados por los suyos. Se espera la mejor entrada de la temporada en el Francisco de la Hera para hacer del feudo azulgrana un fortín en el que amarrar gran parte de la permanencia.

EXTREMADURA-RECREATIVO Extremadura: Toni Doblas; Sergio Rodríguez, Zamora, José Rodríguez, Josu Currais; Javi Pérez, Fall, Pierre, Walter Fernández, Montelongo; y Willy. Recreativo de Huelva: Rubén Gálvez, Cantero, Luzardo, José Alonso, Robles, Núñez, Jesús Vázquez, Miguelito, Molina, Rubén Mesa y Aguilar. Árbitro: Cid Camacho, del colegio castellano-leonés. Estadio y hora: Francisco de la Hera, 17.00 horas.

El entrenador del Extremadura, Juan Sabas, mantiene su fe en la mejoría defensiva del equipo para alzarse con la victoria, a la vez que confía en la calidad de los jugadores de ataque para poder amarrar el encuentro y comenzar a escalar posiciones -con la victoria del Sanluqueño, el Extremadura es el farolillo rojo de la competición-. Con la plantilla prácticamente cerrada, y con las aguas tranquilas tras el tsunami de altas y bajas de la última semana, el equipo local debe sumar para no quedar descolgado, y más ante un rival directo como el Recreativo de Huelva -les separan tan sólo cuatro puntos-.

Juan Sabas tiene varias bajas para el encuentro ante los onubenses. El centrocampista Richard Boateng no se ha recuperado de sus molestias en el cuádriceps, por lo que no estará ni en el banquillo. Además, Carlos Rubén, por sanción, y Renzo y Gabo, por problemas burocráticos, no han entrado en la convocatoria del técnico madrileño. La noticia positiva para Sabas es que las tres últimas incorporaciones -Hume, Montelongo y Cristóbal Gil- han entrado en la convocatoria y podrían tener sus primeros minutos con la elástica del Extremadura; y el nuevo portero del primer equipo, Sergio Tienza, también estará como suplente de Doblas. Además, Sabas también ha convocado a los jugadores del filial Perera y Miguel Rubia, aunque tiene que hacer dos descartes antes del encuentro.

Por su parte, el entrenador del equipo onubense, Juan Manuel Pavón, tendrá varias bajas para el importantísimo choque ante el Extremadura. El técnico recreativista no podrá contar con Bonaque, Rafa de Vicente, Mario Marín, Ale Zambrano y Fran Machado, bajas que se suman a la de Diego Altamirano. Por estas circunstancias, el delantero Iván Aguilar está dentro de la convocatoria por primera vez en este 2017.