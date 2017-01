Mandaluniz debutará como titular

El Mérida aún no ha comunicado quien le dejará la ficha a Mandaluniz, último fichaje emeritense en el mercado de invierno, para que debute esta tarde como titular en Granada. El club hizo oficial este viernes la baja de Salcedo.

«Estoy ilusionado ante la oportunidad que se abre. Ha sido todo muy rápido», comentó ayer a Canal Extremadura Televisión el nuevo guardameta antes de ejercitarse con sus nuevos compañeros en Calamonte. «De los 80 equipos de Segunda B, siempre hay diez o doce apetecibles para todo el mundo. Y uno de ellos es el Mérida. Por su pasado importante, por el campo imponente, por la afición fiel, se ha hecho buen equipo, por la estabilidad económica grande. son cosas que atrae. No me he perdido un entrenamiento en todo el año, lo he jugado todo. Así es que estoy preparado para jugar».

A falta de cuatro días para que se cierre el mercado de fichajes, Bernardo Plaza aún tiene libre una ficha sub 23.