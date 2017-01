Juanjo Serrano: 11 equipos y 100 goles

Villanueva de la Serena. Disciplina, compañerismo y compromiso, sin extravagancias, ni peinados llamativos, pero con gol, mucho gol. Así era ya Juanjo Serrano cuando debutó con 20 años en Segunda B y así sigue siendo quince años y 100 goles después.

Su idilio con el gol en la categoría de bronce empezó un 1 de marzo de 2002, cuando corría el minuto 58 y defendía la camiseta del filial del Atlético de Madrid en la victoria ante el Conquense. A partir de ahí, como cualquier delantero, comenzó su relación de amor-odio de cara a gol hasta llegar a la cifra exacta de los 100 el pasado domingo ante el Jumilla. «Muy orgulloso, porque es difícil y para conseguirlo hay que estar muchos años en la categoría, con la competencia que conlleva, y me hacía ilusión lograr esa cifra redonda», reconoce el de Calamonte.

No obstante, acumula 14 temporadas en Segunda B y 11 camisetas diferentes en ese tiempo: Atlético de Madrid B, Alcorcón, Díter Zafra, Jaén, Lanzarote, Mazarrón, Conquense, Villanovense, Guadalajara, Cádiz y Logroñés. De todos ellos, destaca el Villanovense y el Guadalajara, «uno por ser con el que más partidos he jugado y otro porque me dio la oportunidad de debutar en Segunda División».

La Serena y la Alcarria, las dos tierras de sus amores en lo futbolístico. En Villanueva de la Serena dejó su huella en la temporada 2009/2010, con 21 tantos que lo situaron en la historia del club como máximo goleador, una cifra que ha ido creciendo hasta los 30 goles en su segunda etapa. De Villanueva pasó en 2010 al conjunto alcarreño donde paró el contador en 20 goles, entre ellos, dos en la promoción de ascenso. «Quizás esos goles en fase de ascenso han sido, por su importancia, los que más alegría me han dado», afirma Juanjo.

Esa celebración es una de las que les queda por cumplir de verde, aunque tira de experiencia para mantener los pies en el suelo. «Me haría ilusión jugar un playoff, aún más si marcara un gol, pero es algo que queda lejano ahora, porque aunque estamos cuartos hay muchos equipos que están apretando», dice el calamonteño, «aunque es verdad que si nos mantenemos en esas posiciones las próximas semanas, tendremos nuestras posibilidades».

El Villanovense en el corazón

Y si él ha dejado una huella en sus 83 partidos con el Villanovense, lo cierto es que también el club serón ocupa un lugar importante en su currículum. «Ocupa un lugar de honor en mi carrera y en mi corazón también, es la camiseta que me he puesto más veces y donde más goles he marcado, han sido dos etapas distintas, pero con la misma directiva y estoy muy agradecido».

Para esta temporada, en lo individual pide superar los goles de la anterior, cuando logró 6. Y en lo colectivo, quedar lo más arriba posible. «Primero, los 45 puntos que nos darán la tranquilidad, y después con mucha ilusión de estar arriba frente a equipos como Murcia, Jumilla o el Mérida, que van a dar mucho de qué hablar», vaticina.

Las 35 velas que sopló el pasado mes de octubre no pesan en las piernas ni en la ilusión de Juanjo Serrano que no pone fecha para dejar de encarar la portería contraria. Reconoce, eso sí, que se encuentra en la parte final de su carrera, pero asegura que luchará para seguir mientras el físico se lo permita. «Sobre todo porque me noto con mucha ilusión, a veces otros jugadores pierden la ilusión por lo que sea, pero no es mi caso, voy contento a entrenar todos los días, disfruto con mis compañeros en el vestuario, en los entrenamientos y estoy feliz», señala en el que puede ser el secreto de su aparente juventud sobre el césped, la felicidad.