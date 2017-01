«Yacine y Hugo Díaz no se esconden»

El Mérida vuelve a poner una semana más el foco de atención en su falta de puntería. El empate a cero del domingo ante el Melilla suma noventa minutos más a su preocupante sequía goleadora. El último gol de un emeritense fue el de Hugo Díaz el pasado 11 de diciembre ante El Ejido en el Romano (porque el último gol que celebró el equipo fue el que se metió en propia puerta Álex Bautista precisamente en ese partido). Y sin embargo no es por crisis de juego: los de Eloy Jiménez coleccionaron el domingo un total de cinco ocasiones claras de gol. Tres en las botas de Hugo Díaz y dos en la de Yacine.

«Sí que noto ansiedad. Porque los que hemos tenido la suerte de jugar en punta sabemos que, cuando tienes las oportunidades y no las metes, las dudas siempre están ahí», opina Eloy Jiménez. «Pero yo les digo a mis delanteros que no hay que pensar en ello sino trabajar y seguir intentándolo, y eso es lo que me gusta de ellos: que no se esconden cuando no están acertados. Vuelven a intentarlo, vuelven a pisar el área. Y esos son los delanteros que yo quiero, porque solo así volverán a hacer goles».

La falta de puntería fue lo más llamativo del último resultado del Mérida, pero su entrenador también echó en falta la paciencia a la hora de atacar a una defensa tan ordenada. «Trabajamos durante la semana automatismos ofensivos para hacerle daño a un equipo que se repliega tanto y tan bien como el Melilla. Hablamos de circular el balón de un lado para el otro. Pero en algunas fases del partido, por la necesidad que teníamos de ganar, pecamos de querer llegar muy rápido. Y debimos circular más para tener opciones de desajustarlos. Además, por las prisas perdimos algunos balones que nos costaron contras», comenta Eloy Jiménez, que no podrá sentare en el banquillo el próximo sábado (17.00 horas) ante el Granada B en el Nuevo Los Cármenes.

El técnico emeritense fue expulsado por «encararse con un integrante del cuerpo técnico del equipo contrario dirigiéndose a éste con gritos y gesticulando, provocando un enfrentamiento colectivo entre los integrantes de ambas áreas técnicas», escribió el colegiado en el acta. «Moha me ha reclamado que echáramos el balón fuera. y yo me he ido, la verdad algo enrabietado, a decirle que tenían que haberlo echado en la jugada previa ellos, en lugar de intentar un caño, como intentó Santi Luque».

Ni estará Eloy Jiménez; ni Hugo Díaz, que el domingo vio su quinta cartulina amarilla; ni Dani Fernández, que se sometió ayer a pruebas para diagnosticar el alcance de la lesión muscular que se produjo tras el descanso el pasado domingo. «Puede ser una elongación o una microrrotura. Pero felicito a Álex Díez, su sustituto, porque sin tener minutos esta temporada y entrando en una situación complicada, rindió a un nivel grandísimo. Asumió riesgos, se incorporó bien. ha estado fenomenal».

Se reduce el margen de error una semana más, a pesar de que el equipo sigue estando a cinco puntos del playoff tras cuatro jornadas sin ganar. «Me da rabia porque ante La Roda, Murcia o Melilla el equipo ha generado más de lo que luego sacó. Pero sigo creyendo que si sacamos ocho o diez puntos en este tramo duro de calendario, vamos a llegar arriba», estimó Eloy Jiménez