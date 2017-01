Derrota pese al buen partido

El Extremadura cayó en La Línea en un partido intenso en la primera parte y loco en la segunda, donde el intercambio de ocasiones entre uno y otro equipo cayó del lado local aunque pudo caer del lado visitante perfectamente. Los extremeños se llevan así un resultado que quizás fue demasiado duro para los méritos que hicieron.

1 LINENSE

0 EXTREMADURA Linense: Óscar Santiago; Bauti, Rulo, Joe, Mario Gómez, Ismael Chico, Stoichkov (Juampe, min. 63), Carlos Selfa, Álex Rubio (Francis Ferrón, min. 85), Canario (Gato, min. 73) y Zamorano. Extremadura UD: Toni Doblas; Manu Martínez, Josu, José Rodríguez, Zamora, Fall, Carlos Rubén (David Agudo, min. 46), Pierre (Fran, min. 79), Willy y Javi y Walter (Dieguito, min. 88). Gol: 1-0: Álex Rubio, min. 81. Árbitro: Sergio Pérez Muley. Amonestación local a Rulo, Carlos Selfa y Joe y visitante a Zamora, Javi y Carlos Rubén. Incidencias: Municipal de la Línea. 1.100 espectadores.

Extremadura y Balona disputaron una primera parte en la que la igualdad fue tal que hasta los dos conjuntos dibujaron la misma disposición táctica sobre. La lucha era entre los centrocampistas, con Fall, Pierre y Javi manteniendo una dura pugna con Canario, Chico y Carlos Selfa por hacerse con el control de la situación. Ninguno de los dos se imponía con claridad por lo que el partido fue escaso de ocasiones. Pasada esa primera media hora sí que llegaron dos ocasiones claras, una por cada equipo. Fue el primero en golpear el equipo visitante, en una internada por la derecha de Manu Martínez que puso un gran balón al punto de penalti desde donde Willy a la media vuelta mandó un meritorio y duro disparo que se marchó rozando la cepa del poste de Óscar Santiago. La réplica la pondría la Balona tan solo cuatro minutos después, en una jugada de Álex Rubio por la banda derecha para sacar un centro que, tras tocar en un defensor, se paseara por la línea de meta sin que ningún jugador lograra empujarla, siendo Canario el que más cerca en hacerlo. Sin más reseñable, ambos equipos se marcharon a vestuarios.

En la segunda parte los corsés tácticos se rompieron y el encuentro se convirtió en un intercambio de golpes entre los dos. A los 40 segundos pudo adelantarse el Extremadura en un fallo en el despeje de Mario pero Óscar le salvaba el mano a mano a Juli para que luego Walter fallara en el balón rebotado. La respuesta de la Balona llegó a los dos minutos en una internada de Stoichkov en la que ganó línea de fondo para sacar un pase de la muerte que el veterano Toni Doblas atajó antes de que la cosa fuera a mayores.

Las ocasiones no paraban en las dos áreas: en el 51 Josu aprovechó un mal despeje de Óscar Santiago para sacar un zapatazo a botepronto que se marchó rozando el larguero. Zamorano y Canario gozaron de sendas ocasiones en el 55 y el 57 para la Balona y fue Pierre el que puso la réplica un minuto después obligando a emplearse a fondo a Óscar Santiago. El Extremadura jugaba y se gustaba y sobre el minuto 70 realizó tres remates consecutivos que no encontraron portería por poco. Pero cuando mejor estaban los visitantes una jugada rapidísima de la Balona culminó con un centro de Juampe para Álex Rubio que sobre la línea de gol ponía el 1-0 en el electrónico. A partir de ahí, la Balona hizo todo lo que pudo para que no se jugara más ante un Extremadura que abusó del juego directo sin premio.