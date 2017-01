El Villanovense suma un punto en su visita a Jumilla

Primer punto que le araña el Villanovense al Fútbol Club Jumilla ya que en los tres anteriores encuentros, en las dos últimas temporadas, la victoria había sido siempre para los murcianos. El equipo de Manolo Sanlúcar, que vio el partido en la grada por sanción, hizo un gran partido en defensa y no fue capaz de sumar los tres puntos, en juego, a pesar de jugar con superioridad numérica durante más de una hora por la expulsión de Pablo Morgado, ex del Extremadura, a los catorce minutos de juego. Esta circunstancia permitió a los visitantes adelantarse en el marcador poco antes de la media hora con un tanto de Juanjo Serrano. Pero no tardó en llegar la reacción del conjunto jumillano que hizo la igualada por medio de Titi. El Villanovense encerró a su rival en la segunda mitad tratando de aprovechar su superioridad para anotar el tanto de la victoria pero el Jumilla se cerró bien y consiguió salvar un punto.

1 Jumilla Jero, Sergio Albiol, Juanje, Neftalí, Robles, Julio de Dios, Pablo Morgado, Manolo, Titi (Ismael, m.85), Perona y Bello (Chirri, m.76)

1 Villanovense Wilfred, Iván Pérez (Mustapha, m.62), Candelas, Javi Sánchez, Rojas, Pajuelo, Carlos Andújar, Curro, Juanjo Serrano (Carlos Fernández, m.71), Jesús Rubio y Valverde Árbitro Raúl Chavet García de Málaga. Fue expulsado el local Pablo Morgado (minuto 14) y el preparador físico del Jumilla (minuto 59), Manuel López Segovia, mientras calentaba con los futbolistas en la banda. Vieron cartulina amarilla Robles y Juanje del Jumilla y, Juanjo Serrano, Rojas, Valverde y Carlos Andújar del Villanovense Incidencias Encuentro de fútbol correspondiente a la jornada veintidós de la Segunda División B Grupo IV disputado en el campo de fútbol de la Hoya con unos 300 espectadores en las gradas GOLES 0-1, m.27: Juanjo Serrano. 1-1, m.34: Titi

En el tramo inicial del encuentro el peso del mismo lo llevó esporádicamente el conjunto local aunque sin claras ocasiones de gol ante el marco defendido por Wilfred. El equilibrio era la nota dominante hasta que el choque se rompió al cuarto de hora cuando Morgado veía la segunda amarilla al protestar una decisión arbitral. Con uno más el Villanovense se lanzó a por el tanto que no tardó en llegar. En el minuto 27 Juanjo Serrano adelantaban a los extremeños con un gran remate de cabeza al saque de un córner. Pero la alegría le duró poco a los visitantes y que en el minuto 34 los de Pichi Lucas devolvieron las tablas al marcador. Titi controló un balón en el borde del área pequeña y con un disparo duro y raso batió a Wilfred.

Los extremeños pudieron anotar, en esta primera parte, con un balón al que no llegó Juanjo Serrano, en la misma línea de gol. Destacar un disparo fuera de Curro, a los 29 minutos de juego. Poco bagaje ofensivo del Jumilla en este primer período y un Villanovense que lo intentó pero no generó excesivo peligro.

El primer tiempo estuvo muy nivelado aunque sin ocasiones claras de gol por uno y otro equipo y lo más justo fue el empate al término de los primeros cuarenta y cinco minutos.

Tras la reanudación, fue mejor el Villanovense que encerró en su área a los murcianos y disparó a puerta, por mediación del central Javi Sánchez. Manolo Sanlúcar, técnico visitante, retiró del campo a Iván Pérez dando entrada a Mustapha. A falta de 16 minutos para la conclusión Manolo lanzó un golpe franco que salió ajustado al larguero.

Los visitantes pudieron llevarse los tres puntos con una meleé en el área jumillana en la que no acertó a marcar Pajuelo. Curro, lo intentó con un disparo ajustado al poste, en el minuto ochenta y tres de partido.

El Jumilla estuvo desaparecido durante la segundad mitad y fue conformista con el empate, teniendo en cuenta, que jugaba con un jugador menos por la expulsión de Pablo Morgado.

Los de Manolo Sanlúcar, tuvieron dos claras ocasiones de gol para llevarse la victoria en los minutos finales. Primero fue Candela y en última instancia Mustapha, con dos grandes intervenciones del portero lorquino, Jero Larios.

En las filas del Villanovense debutó Rojas, jugador que se ha incorporado en el mercado de invierno procedente del Hércules de Alicante.