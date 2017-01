Un partido que vale doble

El Mérida recibe este mediodía (12.00 horas) al Melilla, el rival que en la primera vuelta le endosó la derrota más abultada de lo que lleva de temporada (4-0) y el ex equipo de Diego Cascón, el nuevo delantero emeritense que se desvinculó hace semana y media del Melilla por la desgastada relación con su técnico, Josu Uribe. Y sin embargo, motivación extra aparte, más importante que todo esto es una victoria. Porque reencontrarse con ella supondría reengancharse de nuevo y de lleno al vagón que opta al playoff. Y porque no hacerlo supondría otro descuelgue, no definitivo, pero sí importante.

MÉRIDA-MELILLA Mérida AD: Salcedo; Dani Fernández, Aguza, Mongil, Migue Marín; Pardo, Antonio Romero, David Álvarez, Hugo Rodríguez; Hugo Díaz y Yacine. UD Melilla: Dani Barrio; Pepe, Mahanan, Sergio Sánchez, Jilmar; Diakité, Borja Prieto, Nando, Santi Luque, Kiu; y Nacho Aznar Árbitro: Benjumea Álvarez, del colegio andaluz. Estadio y hora: Romano (12.00).

«Debemos hacernos fuertes en nuestro estadio», se puso a departir del tema Eloy Jiménez. «El del Melilla es uno de los partidos más importante de la temporada para nosotros, por ser un rival directo y por necesitar los tres puntos para seguir ahí arriba». No es por tanto una jornada propicia para apostar por las rotaciones, aunque el técnico emeritense dejó caer en la previa del viernes que podría haber algunas. «Tanto por las cuatro tarjetas que tienen cinco de nuestros jugadores como porque hay que empezar a darle más ritmo a los jugadores que menos minutos han disputado».

Todos disponibles

Eloy Jiménez cuenta con todo el plantel a su disposición, incluidos los dos últimos en aterrizar: el delantero Diego Cascón y el lateral Rubén Lobato, quienes podrían disfrutar de sus primeros minutos con la camiseta emeritense. «Aunque hubiera sido otro rival, creo que Diego (Cascón) estaría igual de motivado, porque supone su debut con el Mérida. Pero si encima es el Melilla, pues muchas más ganas tendrá», supone el técnico del Mérida.

«Nos vamos a encontrar un equipo muy bien organizado, a nivel defensivo muy sólido, que tiene las líneas muy juntas y que no tienen problemas en replegarse para encontrar el orden, y luego buscar situaciones de robo por dentro, con acciones rápidas. es lo que han hecho en casi todos los partidos», radiografía Eloy Jiménez a su rival, que acumula seis partidos sin perder (ha logrado 14 de los últimos 18 puntos en juego) y es el equipo que menos goles encaja del grupo (15 en 21 partidos, como el Jumilla). «Hay que hacer que se les haga muy largo el partido», concluye Eloy.