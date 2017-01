El Extremadura, a confirmar su buen momento

El Extremadura UD tiene ante sí un partido crucial, importantísimo para el devenir del equipo, y lo encara en un estado de forma impensable tan sólo hace un mes. El equipo de Juan Sabas se enfrenta en La Línea de la Concepción a uno de sus rivales directos en la lucha por la salvación, y lo hace en un estado anímico y de forma espectacular. No ha podido comenzar mejor el año para los de Almendralejo, que buscan prolongar su estado de gracia ante la Balona del extremeño Julio Cobos.

LINENSE-EXTREMADURA UD Linense: Óscar; Bauti, David Alberto, Olmo, Mario Gómez, Ismael, Juampe, Carlos Selfa, Francis Ferrón, Alfonso y Zamorano. Extremadura UD: Toni Doblas; Manu, Zamora, José Rodríguez, Josu Currais, Fall, Javi Pérez, Pierre, Walter, Carlos Rubén y Willy. Árbitro: Pérez Muley, del colegio madrileño. Estadio y hora: Municipal de La Línea de la Concepción, 17.00 horas.

El principal problema para el Extremadura de cara al partido viene en forma de baja. Richar Boateng, quizá el fichaje que más rendimiento estaba dando hasta el momento, no podrá estar para el partido. El mediocentro se quedó fuera de la convocatoria tras no superar sus molestias en el cuádriceps. Su baja la cubrirá en la convocatoria el jugador del filial Perera, que está cuajando una temporada espectacular. Además, entran en la convocatoria de nuevo Ganfornina y Samuel Manchón, y el que no estará tampoco es Sergio Rodríguez, que cumple un partido de sanción por acumulación de amarillas.

Por su parte, Julio Cobos ha dejado de contar con Álex Santelices, que ha dejado el fútbol a los 23 años por motivos laborales; con Álex Trujillo, que ha sido cedido por el club; y con Javi Gallardo, que ha sido apartado del equipo hasta que se resuelva su salida de la entidad andaluza. Aun así, Juan Sabas cree que el partido ante los de Cobos no va a ser fácil: «Es un equipo muy difícil que viene de recibir pocos goles. Supone un escollo muy importante para sacar esto adelante».

El entrenador azulgrana explica que es bueno para el club que la alegría y la confianza en el equipo se haya instaurado de nuevo en la afición, pero que sus jugadores tienen que saber de la dificultad de sacar la situación actual adelante. «No me importa que haya euforia y que haya alegría fuera del vestuario. Dentro tenemos que ser cautos y tener los pies en el suelo», señala Sabas.

Para poder sacar la situación adelante y poder conseguir el objetivo de la salvación, al Extremadura sólo le vale puntuar jornada tras jornada, y por ello el entrenador azulgrana no esconde la importancia de no perder en La Línea. «Cuanto antes saquemos partidos adelante, antes veremos la luz y podremos estar más cerca del objetivo».

La alegría se palpa en la ciudad y en la afición, y por ello el Extremadura no estará solo en su partido ante la Balona. Los seguidores almendralejenses han completado dos autobuses para estar junto al equipo en La Línea. Como ya pasó ante el Villanovense, los futbolistas azulgranas sentirán de cerca el apoyo de los suyos en un partido muy importante para los de Almendralejo. Por lo tanto, el Extremadura encara una semana importante para su futuro inmediato en Segunda B mientras espera la llegada del delantero para cerrar su plantilla.