Por Eloy Jiménez, vale

Eloy Jiménez ya está satisfecho con lo que tiene: pidió delantero y lateral polivalente. y delantero y lateral polivalente le han dado. «Las posiciones en las que estábamos cojos ya están solucionadas. Eso era lo más importante». Ahora los remates son ya cosa de Bernardo Plaza. Así lo especificó el entrenador del Mérida a cada cuestión planteada sobre el mercado de fichajes: «Eso es Bernardo». Si bien hace un mes, el propio Eloy Jiménez remarcó que quería todas las fichas cubiertas para la segunda vuelta. Y ahora mismo cuenta con una ficha sub-23 libre, la que dejó el jueves el zaguero Rafa Navarro por petición propia para marcharse cedido al Linense de Julio Cobos.

«Yo, ahora mismo, tengo 21 jugadores. y a esos son a los que entreno. Si hay algún movimiento, es de Bernardo. Hay que diferenciar bien las labores de cada uno. Que viene alguien más o se va alguno más. yo me dedico a entrenar lo que tengo y a sacarles rendimiento», hizo saber en la comparecencia previa de los viernes el entrenador del Mérida, quien aseguró además que no tiene noticia de ningún jugador más que se quiera marchar de su vestuario por falta de minutos. «Ninguno me ha dicho que se quiera ir».

¿Quiere o necesita otro portero? «No voy a entrar en lo que necesitamos o no. Eso es cosa de Bernardo. Yo entreno lo que me den. Tengo dos grandes porteros y estoy muy contento con ellos. No entro a valorar esa situación». ¿Quiere o necesita un sustituto de Rafa Navarro? «La defensa no se queda en cuadro. Aunque yo lo vea más como un jugador del medio del campo, Álex Díez vino del Cacereño como lateral, y ahí es donde siempre ha jugado. Varios equipos se han interesado por él en este mercado de invierno, pero se va a quedar. Es un jugador como Dani Fernández, de características muy ofensivas, con mucho recorrido y calidad. Está mejorando a marchas forzadas. Esa posición (de lateral derecho) está bien cubierta».

Tres descartes

Antes del duelo directo de mañana ante el Melilla (12.00 horas), Jiménez tendrá que hacer tres descartes, porque tiene a toda la plantilla a su disposición. Víctor Mongil ha superado sus molestias en el abductor, José Ramón Lavado se ha recuperado de un golpe en la rodilla y «Diego Cascón y Rubén Lobato han llegado muy bien y son aptos. Vienen con buen tono físico y están para jugar», reconoce el técnico emeritense.