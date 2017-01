Dos valientes más

A la espera del ansiado '9' que complete la plantilla del Extremadura, el delantero Renzo López y el defensa Gabriel Benítez ya han desembarcado en Almendralejo, ya han sido presentados oficialmente como azulgranas y ya han completado su primer entrenamiento con sus nuevos compañeros. En presencia del presidente del Extremadura, Manuel Franganillo, ambos futbolistas se presentaron ayer como azulgranas, pero no podrán estar disponibles para el encuentro ante la Balompédica Linense por temas burocráticos, pero sí estarán para la próxima jornada.

El delantero Renzo López se define a sí mismo como un ariete de área y veloz, aunque su especialidad no es el juego aéreo, pese a que mide más de 1,90 metros. El futbolista uruguayo tenía sobre la mesa varias ofertas para jugar en su país, pero eligió el Extremadura porque le gustó la oferta azulgrana. «Espero cumplir con las expecativas, porque elegí la propuesta para crecer como persona y como jugador». Renzo López no cree que el gol deba ser una obsesión para él en Almendralejo, sino que lo ve más como un resultado del esfuerzo: «No me tomo el gol como una responsabilidad, sino como un trabajo».

Por su parte, el central venezolano Gabriel Benítez se mostró «contentísimo» con su llegada a la entidad almendralejense. Gabo, como se le conoce futbolísticamente, explicó que su sitio en el campo está en el lateral izquierdo, pero que durante la última temporada también ha jugado como central. Este defensor polivalente espera ayudar en todo lo posible para que el equipo pueda conseguir el objetivo de la salvación. «Me gustó el reto que tiene el equipo de mantenerse, y por eso preferí venir», señaló Benítez.