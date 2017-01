Eloy Jiménez resumía así el choque: «Ha sido un partido muy igualado. La clave ha sido la calidad de los jugadores del Lorca. Sabíamos que quien se pudiera por delante tenía muchas opciones de ganar como así ha sido, ya que el campo está fatal. La diferencia la ha marcado el potencial ofensivo del Lorca. Nosotros hemos tenido alguna opción, pero no hemos acertado y el Lorca ha tenido efectividad. Mis jugadores han estados intensos, en eso estoy contento».

«Nos ha matado el segundo gol, nada más empezar la segunda parte. No es normal que nos pasen estas cosas. El error de Hugo Díaz con el 0-0 también pudo cambiar la decoración del partido. No quiero que sea excusa, pero el estado del campo no nos ha dejado maniobrar bien».