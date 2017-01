El Mérida ficha al delantero del 'Alcorconazo'

El Mérida zanjó ayer el asunto de su ansiado tercer delantero: firmó a un experimentado y contrastado de la categoría como Diego Cascón Sandoval (León, 1984), quien ya el curso pasado mojó en dos ocasiones en el Romano con el Melilla, equipo del que procede y equipo ante el que podría debutar el próximo domingo. Se trata de un delantero goleador, dinámico y luchador que estaba gozando esta temporada de menos minutos de los que su caché indica: solo 285' en siete partidos (dos de ellos como titular y solo uno completo). La prensa melillense aún se pregunta cómo ha jugado tan poco este curso con Josu Uribe y cómo se marcha para reforzar a un rival directo por el playoff como es el Mérida.

De ser el máximo goleador la temporada pasada y un jugador clave en la salvación azulina (al Mérida le marcó tres goles: uno en el Álvarez Claro y dos en el Romano en la segunda vuelta) ha pasado a ser uno de los menos utilizados, de ahí su único tanto este curso en Sanlúcar de Barrameda de penalti en la jornada 11. Su último partido esta temporada fue en La Línea ante la Balompédica el pasado 20 de noviembre.

Cuenta en su carrera con 65 goles en catorce temporadas y dos ascensos a Segunda A: primero con el Alcorcón en 2010 (fue el delantero titular del histórico 4-0 ante el Real Madrid en Copa del Rey) y después con el Real Jaén en 2013. No obstante, no participó mucho en su única temporada en Segunda A con el conjunto jienense: solo once partidos, ninguno como titular.

Comenzó su carrera en la Cultural Leonesa, club de su ciudad natal, donde se tiró cinco temporadas, para después pasar por Badalona (donde coincidió con Santi Amaro), Ejido (con el que eliminó en Copa al Villarreal de Pellegrini con otra goleada, 5-0), Alcorcón (donde fue compañero del actual entrenador de porteros del club, Juanma Barrero), Eibar y Jaén. Antes de firmar por el Melilla (donde compartió vestuario con David Álvarez) en verano del 2015, jugó también en el Kitchee SC de Hong Kong (con el que se proclamó campeón de Liga y subcampeón de Copa) y en el América de Cali colombiano. El lunes se pondrá a las órdenes de Eloy Jiménez para disputarle el puesto a Hugo Díaz y Yacine.