Asier Barahona, nueva baja en el Extremadura

El extremo Asier Barahona dejó ayer de pertenecer al Extremadura. El club azulgrana hizo oficial la salida del jugador de Miranda de Ebro, que apenas ha contado con oportunidades con los tres entrenadores que el equipo ha tenido durante la temporada. Con esta baja, el Extremadura deja libre una ficha para poder incorporar al delantero que tanta falta hace. Además, el club no descarta que haya nuevas salidas en el equipo.

Barahona ha disputado un total de 118 minutos durante su estancia en el Extremadura en Segunda B. El jugador participó en seis partidos, todos de suplente, y no jugó más de 35 minutos en un solo encuentro. Además, no consiguió marcar ningún tanto, y en cuatro choques no jugó más de 20 minutos.

Por otro lado, el portero Carlos Saavedra, al que se le comunicó hace dos semanas que el club no contaba con él, se despidió ayer de la afición y del club en su cuenta de Twitter, y por lo tanto se hizo oficial su salida de la entidad almendralejense.

Buen ritmo de abonados

La campaña de abonados del Extremadura para la segunda vuelta avanza con un buen ritmo de nuevos socios. En las dos semanas que lleva en vigor la nueva campaña de captación de abonados, el club azulgrana ha conseguido 150 socios. Esta cifra demuestra que la afición azulgrana ha vuelto a engancharse al club y confía en la salvación del equipo. Este despertar de los seguidores almendralejenses, sumado a los descuentos del club, ha hecho que el Extremadura tenga más de un centenar de altas más en sus abonados para la decisiva segunda vuelta de la temporada.