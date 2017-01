Sanlúcar espera paciente la llegada de refuerzos

Villanueva de la Serena. Pese a escribir su carta, los Reyes Magos no han dejado fichajes para Manolo Sanlúcar. Los refuerzos para la zaga y la medular están al caer, pero no han llegado a tiempo para retomar la competición este fin de semana, por lo que el Villanovense comenzará 2017 bajo mínimos. «Somos una plantilla bastante corta, ya en los últimos partidos íbamos muy justos y con pocas posibilidades de doblar jugadores en varios puestos y al no incorporar a nadie, seguimos igual», apunta Sanlúcar.

Si bien, el técnico gaditano se muestra paciente, sabedor de que sus deseos han sido escuchados y que la dirección deportiva está trabajando y en permanente contacto. «Sabemos lo que queremos, pero hay jugadores que no pueden entrar en nuestro perfil económico y otros que están comprometidos con otros clubes», indica el míster que añade que las ausencias de Espín y Elías se están notando en la plantilla, «porque no tenemos lo que necesitamos a nivel de número».

A unas horas para abrir la segunda vuelta con un derbi frente al Extremadura, insiste en tener paciencia en este mercado de invierno, pues cree que los nuevos jugadores llegarán más pronto que tarde.

«Quizás lo más urgente es el central», afirma Sanlúcar «pero también por nuestra idea de juego necesitamos un jugador del perfil de Elías, porque no tenemos más y si no somos capaces de tener ese perfil, tendríamos que jugar a otra cosa y eso no es lo que queremos».

Sobre la salida de Fermín Sobrón, de regreso al Logroñés, muestra su confianza en Wilfred y Joaquín. Una idea que ya se propuso en verano, pero que se torció con la lesión de Joaquín en pretemporada. Ahora el puesto se refuerza con Zambrana, portero de La Cruz, que entrenará con el primer equipo. «Volvemos a esa situación anterior, estamos bien así y queremos que Wilfred, Joaquín y Zambrana estén con nosotros hasta final de temporada», sentencia Sanlúcar. Así, al menos, bajo palos, el puesto está al completo.