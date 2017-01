Los fichajes de invierno del Mérida «están avanzados»

Tras el entrenamiento a puertas abiertas en el estadio Romano y los autógrafos y las fotos con los más pequeños de la grada, el técnico del Mérida se sentó ante la prensa para analizar a su rival del domingo y valorar la actualidad del club, que no pasa por otro sitio que por el mercado de fichajes de invierno. «Claro que me hubiera gustado que estuvieran ya el día 2 aquí, pero yo soy un hombre de fútbol y sé que eso es muy complicado, sobre todo en la parcela ofensiva. A un delantero es muy difícil cerrarlo antes de que se abra el mercado. Son jugadores que todos los equipos buscan, por lo que tienen muchas ofertas y esperan a los equipos más punteros. En este asunto casi siempre te sueles ir a la última semana», explicó Eloy Jiménez, quien también reconoció que hay «cosas» avanzadas.

«Pero hasta que no estén concretadas preferimos no decir nada, porque he vivido experiencia de fichajes que tenía cerrado, pero no firmados, y al final no se han hecho. Es cierto que se están poniendo jugadores que nos pueden interesar al alcance y estamos preparados para cuando se cierre el acuerdo anunciarlo. Son futbolistas que nos interesan y ellos también están por la labor de venir aquí», adelantó el entrenador emeritense, que volvió a recalcar lo que ya viene diciendo desde principios del mes de noviembre.

«Queremos un delantero, un portero y un lateral izquierdo que nos dé polivalencia, que pueda jugar en el centro, por delante del lateral... Queremos jugadores que vengan a aportar, a darnos nivel. Y, sobre todo, que sean buenas personas, porque tenemos un vestuario muy sano. He tenido la experiencia de jugadores buenos que eran difíciles de llevar y eso ha perjudicado bastante al vestuario. Queremos jugadores que vengan con ilusión y que no resten».

Sin bajas para el domingo

La mejor noticia, a dos días del encuentro ante el Murcia, es que Eloy Jiménez dispone de toda su plantilla para afrontar el choque ante el séptimo clasificado del grupo IV, otro histórico que está igualado con el Mérida en todo en la tabla clasificatoria: mismos puntos (30), mismas victorias (9), mismos empates (3) y mismas derrotas (7) tras la disputa de esta primera vuelta. «Cuando comienza la segunda vuelta ya tenemos que empezar a mirar el goal average, y nosotros en casa tenemos que ser fuertes, sólidos y saber que tenemos que sacar puntos para recortar y meternos en el tramo final de temporada en la parte de arriba. Aunque partido a partido, sin obsesionarse».