Doblas: «Lo más importante es cambiar la dinámica»

Quizá haya sido el fichaje más inesperado del Extremadura en este mercado invernal, pero lo que está claro es que Toni Doblas, portero de primer nivel a nivel nacional durante varios años, es una realidad en Almendralejo. Es uno de los tres primeros fichajes que ha hecho la entidad de Almendralejo -junto a Richard Boateng y Walter Fernández-, pero, por su trayectoria, es una excelente incoporación. El portero se presentó ayer como nuevo futbolista azulgrana junto al presidente, Manuel Franganillo, y aseguró que llega para ayudar en todo lo posible al club para conseguir la salvación, y a intentar ganarse un puesto en la meta del equipo de Almendralejo.

El cancerbero sevillano llega para aportar veteranía y liderazgo en el Extremadura, y tiene muy claro lo primero que va a hacer cuando llegue al vestuario azulgrana: «Creo que ganando ocho partidos nos salvamos, así que lo primero que voy a hacer va a ser poner en la pizarra que faltan ocho partidos; y cuando vayamos ganando pondré faltan siete, faltan seis...». Toni Doblas explicó que usó este método en Huesca y el equipo aragonés se salvó en la última jornada. El portero espera que la experiencia se repita.

«El carácter del líder se tiene o no se tiene. He sido capitán de mis equipos muy poco, porque mis compañeros decían que no hacía falta. Con 18 años si pasaban Finidi, Jarni o Alfonso y había que echarles una bronca se las echaba», aseguró Doblas, quien cree que también tiene la virtud de saber asumir sus propios errores y fallos cuando los comete. "Soy el primero que voy a intentar ayudar a todo el mundo, pero también quiero seguir aprendiendo", apuntó el portero.

El nuevo fichaje no se ve como titular a las primeras de cambio, sino que cree que se debe ganar el puesto. Toni Doblas aseguró que no viene para jugar solamente, sino que llega para ser uno más del Extremadura. «Si tengo que jugar, intentaré hacerlo lo mejor posible; si no, pues el otro portero será mejor por mi competencia. Aquí la competencia nos hará mejores».

Toni Doblas no ve más allá del partido ante el Villanovense, ya que lo ve como la primera opción del equipo de conseguir sacar algo positivo y engancharse toda la plantilla, el cuerpo técnico y la afición a la lucha por la salvación. «Lo más importante es cambiar la dinámica cuanto antes». En esa fórmula cree Doblas que está la solución para que el equipo pueda mantener la categoría este año. Si el Extremadura comienza a sumar puntos y confianza pronto, tendrá un gran camino recorrido. «Ante el Villanovense tenemos el primer examen y es la primera opción de reengancharnos todos».

Con su llegada a Almendralejo, Tonio Doblas cree que se cumple un ciclo vital en su carrera deportiva: «Hace 18 años que debuté en Segunda B, en este grupo IV. Creo en los ciclos de la vida, y más en el profesional. No me quedan muchos años de fútbol, pero ahora mismo me encuentro muy bien, con ganas y con ilusión como cuando debuté con 18 años».

Toni Doblas cree en la salvación, pese a que esté a siete puntos, y cree en el equipo, ya que se califica como un futbolista muy positivo que quiere seguir disfrutando del fútbol: «Soy una persona muy optimista. La gente dice que es que lo he ganado todo. Si pensara que lo he ganado todo no vendría y me habría retirado hace cinco o seis años».

El lunes, el guardameta ya estará a las órdenes de Juan Sabas para completar su primer entrenamiento junto a sus nuevos compañeros.