Boateng y Walter Fernández, nuevos jugadores azulgranas

La plantilla del Extremadura ha experimentado un cambio notable en las últimas horas. Tras el anuncio de la llegada de Toni Doblas, el director deportivo, Ángel Becerra, no ha desperdiciado el tiempo y ha incorporado a dos nuevos futbolistas: el mediocentro Richard Boateng y el extremo Walter Fernández. Los movimientos no han acabado ahí, ya que también han causado baja en el equipo de Almendralejo los capitanes Saavedra y Pereira, y el lateral izquierdo Sergi. El club tampoco cuenta con Savo, que no volverá a vestir la elástica azulgrana. Los tres nuevos futbolistas podrán estar frente al Villanovense, aunque aún espera el transfer de Toni Doblas.

Robert Boateng es un mediocentro defensivo que tiene «mucha capacidad, una edad fantástica -24 años-, llegada y gol», según Becerra. La pasada temporada en el Granada B consiguió seis tantos en liga, una buena cifra para un mediocentro. Por su parte, Walter Fernández es un extremo zurdo que puede jugar a pierna cambiada o de mediapunta. El jugador catalán llega procedente del Hospitalet, y tiene una amplia carrera tanto en España como en el extranjero. El nuevo futbolista azulgrana ha militado en clubes como el Nástic de Tarragona, el Videoton húngaro o el Panthrakikos griego.

Para que los refuerzos se hayan hecho posible, la puerta de salida también se ha abierto. Los capitanes Saavedra y Pereira, jugadores imprescindibles para Juan Marrero en el ascenso del equipo han dejado de ser futbolistas del Extremadura. Al lateral izquierdo Sergi también se le notificó ayer que el club no cuenta con él; y el extremo Savo, casi inédito, no volverá a defender los colores de la entidad almendralejense.

Por otro lado, el nuevo responsable de márketing del club, Rafael Infante, explicó la nueva campaña de abonados para la segunda vuelta y algunas acciones que desarrollará el club en la ciudad para fidelizar al aficionado y promocionar el club.

A partir del lunes, cada abonado podrá hacer socio a otras cuatro personas con un 75% de descuento sobre el precio de principio de campaña. Además, los nuevos abonados individuales tendrán un descuento del 50% en su abono para la segunda vuelta. Además, el club también impulsará acciones en colegios y empresas; y se trabaja para poder ofrecer los partidos fuera de casa por streaming a través de los canales del club.