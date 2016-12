Juan Sabas acepta el reto

Juan Sabas llegó ayer a Almendralejo para convertirse en el nuevo entrenador del Extremadura UD y, tras ser presentado junto al director deportivo, Ángel Becerra, y al presidente, Manuel Franganillo, se puso manos a la obra y dirigió su primer entrenamiento con el primer equipo. El entrenador madrileño llega para suplir la vacante que dejó Juan Velasco tras su destitución, y junto a él también desembarca en el club azulgrana Dani Chamorro, encargado de la parcela defensiva; mientras que Pedro José seguirá como segundo entrenador.

Juan Sabas, exjugador de equipos como el Atlético de Madrid, Rayo Vallecano o Real Betis, llega al Extremadura tras haber entrenado al San Sebastián de los Reyes en la 2013-14, donde clasificó al equipo para la fase de ascenso a Segunda B. El resto de su carrera como entrenador la ha desarrollado como asistente de Abel Resino en el Ciudad de Murcia, Levante, Atlético de Madrid y Valladolid. Además, como jugador ya pasó por la región, concretamente por el Mérida CP entre 1997 y 1999.

El nuevo técnico azulgrana tiene muy claro que no busca jugar de una forma espectacular ni intentar hacer florituras, sino que quiere que su equipo sea difícil de batir y que tenga transiciones rápidas en ataque. «No voy a vender un juego brillante cuando hemos ganado tres partidos. Voy a ser práctico, buscar la portería rival con la mayor sencillez posible y que no me la perforen cada dos por tres», expone el preparador madrileño. Las ideas de Juan Sabas están claras, y ya ha comenzado a plasmarlas en la plantilla entrenando, aunque los jugadores disfrutarán de dos días libres para volver el lunes y preparar el partido ante el Villanovense. La intención del club azulgrana es que la semana que viene Juan Sabas ya pueda contar con todos los fichajes que llegarán para reforzar el equipo.

Mejorar en las dos áreas

Sabas también es consciente de que el Extremadura es de los peores equipos de la categoría en las dos áreas, por lo que buscará concienciar a sus pupilos de la importancia de mantener la puerta a cero y de ser eléctricos y verticales en ataque. «Somos los más goleados y los que menos goles metemos. Indudablemente tenemos que ser un equipo difícil de batir, y también me gustaría salir hacia la portería rival con velocidad», apunta.

El nuevo inquilino del banquillo del Francisco de la Hera tiene muy claras las premisas que debe seguir si equipo si quiere salir del pozo, y por ello confía en el proyecto del club y en las posibilidades de salvación: «Me presentaron un proyecto ambicioso, interensante, ganador y para eso estamos. Soy valiente, y esto es un reto para valientes, es un reto de fe», sostiene Sabas.

Los resultados se tienen que comenzar a notar desde el primer partido de la segunda vuelta ante el Villanovense. El nuevo técnico admite que no conoce en profundidad el grupo IV de la Segunda B, pero no cree que sea un problema porque en pocos días se pondrá al tanto de los equipos y de sus propios futbolistas. «Me voy a empapar de todo tipo de información posible, con videos e informes escritos», apunta el técnico, que se pondrá desde ya a preparar el derbi regional en el Romero Cuerda.

Por fe no será, ya que Juan Sabas está convencidísimo de que el equipo puede salvar la categorías. Así se lo hará saber a sus jugadores, en los que tendrá la confianza necesaria para que plasmen en el campo lo que está en su mente. La situación es difícil, sí; pero el técnico madrileño no se va a rendir a las primeras de cambio. «Es una situación muy complicada, muy difícil, pero hemos visto cosas bastante peores y se han sacado adelante», sentencia Sabas.

Aquí comienza la aventura del tercer técnico del Extremadura en lo que llevamos de temporada, tras Diego Merino y Juan Velasco. Sabas coge las riendas con el equipo en decimonovena posición, con 14 puntos y a siete tanto de los puestos de promoción de descenso como de la salvación. Su próximos partidos serán frente al Villanovense y al Jumilla; y a partir de ahí el calendario se suaviza y el equipo de Almendralejo competirá con rivales directos.