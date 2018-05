Más de 2.000 kilómetros de puro sentimiento azulgrana Los peñistas azulgranas viajarán hasta Abegondo para estar con el Extremadura. :: HOY Héctor saldrá de Almería y recogerá a Rubén, Morque y Manuel para estar en Abegondo apoyando a su Extremadura RAÚL PEÑA ALMENDRALEJO. Miércoles, 23 mayo 2018, 08:35

En una punta de la Península Ibérica está Almería; en la otra está La Coruña. Más de 2.200 kilómetros de ida y vuelta que Héctor, seguidor incondicional del Extremadura, se va a meter en el cuerpo para ver la vuelta del playoff de ascenso a Segunda División del equipo de su vida, el Extremadura, en la Ciudad Deportiva de Abegondo.

El camino está lleno de paradas. En Madrid recogerá el viernes por la tarde a Rubén, residente en la capital de España, y a Morque, que viaja desde Almendralejo al centro del país. El trayecto no acaba ahí. En Benavente, una localidad cercana a Zamora, les esperará Manuel, otro azulgrana de corazón que vive en Logroño y que se une a la expedición en el corazón de Castilla y León. Un viaje, un coche y la ilusión de que el Extremadura consiga el pase a la siguiente ronda.

Una aventura de viernes a domingo para ver el que quizá sea hasta la fecha el partido más importante de la historia del Extremadura UD. «Héctor es un loco que se hace mil kilómetros siempre, y entonces hemos decidido subir todos», explica con entusiasmo Rubén, integrante de la peña 'Los 4'.

«Esto es histórico, y como es algo que igual no ocurre más pues había que vivirlo. Fui a la ida también desde Madrid y me vine [a Madrid] en el bus de la una de la mañana del domingo al lunes», admite Rubén, que reside en la capital de España y que espera que este no sea el último viaje que hace para estar cerca del Extremadura.

El plan es llegar el viernes noche a La Coruña, ver el sábado el encuentro y volver cada uno a sus respectivos destinos el domingo. Más de 2.400 kilómetros -en el caso de Héctor- para vivir la primera ronda del playoff de ascenso a Segunda División. La primera promoción a la categoría de plata del fútbol español para este Extremadura UD. «Nos vamos el viernes, llegaremos sobre la diez de la noche y nos volvemos el domingo porque además soy socio del Rayo Vallecano y quiero ver también el posible ascenso», señala Rubén, que tendrá un fin de semana completo en cuanto a fútbol se refiere, y espera celebrar el pase a la siguiente ronda con el Extremadura y el ascenso con el conjunto vallecano.

Dicen que sarna con gusto no pica, y es el caso de estos aficionados del Extremadura. A ellos los kilómetros de más o de menos no les importa, siempre que sea para estar junto a su equipo. «Los kilómetros se hacen bien a gusto y más cuando somos amigos todos», indica Rubén, que espera sacar un buen resultado que permita que el conjunto azulgrana pueda estar en la siguiente ronda de la promoción de ascenso a la categoría de plata del fútbol español.

Gracias a estos aficionados y a los que en la madrugada del viernes al sábado saldrán en autobús desde la capital de Tierra de Barros a La Coruña, el Extremadura no estará solo en Abegondo. Las 200 entradas que cedió el conjunto deportivista a la entidad azulgrana volaron y, de nuevo, el equipo de Juan Sabas no va a estar solo en un desplazamiento largo, lejos del Francisco de la Hera.

Esos 200 aficionados que van a viajar hasta tierras gallegas, la mayoría haciendo ida y vuelta sin descansar, son los que le darán el aliento necesario al Extremadura para el choque ante el Deportivo Fabril. En la ida no fue fácil y, obviamente, la vuelta se supone complicada para los de Sabas. Para ponerle todo más fácil al equipo estarán los aficionados. Recuerden, algunos harán más de 2.000 kilómetros para ver un partido de fútbol. El sentimiento azulgrana es lo que tiene.