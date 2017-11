Declaraciones Zidane: «Tampoco soy ahora el peor entrenador del mundo» Zinedine Zidane. / AFP El técnico francés, optimista con sus jugadores, tratará de revertir la situación ante Las Palmas con las destacadas ausencias de Carvajal y Gareth Bale COLPISA Sábado, 4 noviembre 2017, 14:55

Zinedine Zidane analizó la previa al partido que enfrentará al Real Madrid ante Las Palmas en el Santiago Bernabéu este domingo. El técnico francés, cuestionado tras los últimos resultados, se muestra optimista.

El entrenador del Real Madrid señaló que Bale y Carvajal ya entrenan con el equipo y Kovacic lo hará la próxima semana. «Estamos contentos porque han vuelto los dos, nos falta ahora Mateo, que todavía no esta con nosotros pero la semana que viene seguramente vuelva. Dani y Gareth están bien, con normalidad, han hecho su segundo entrenamiento con el equipo. Contento de verlos con nosotros», comentó.

La reaparición de Bale con el Madrid sonaba para el partido ante el cuadro canario, pero finalmente se quedará fuera de la lista trabajando, al igual que el lateral español. «No, no van a estar ninguno de los dos. Dani, después de mucho tiempo parado, debe tener la tranquilidad necesaria. Se quedará con Gareth, que tampoco entra y no va a ir con su selección, queremos que se quede y que trabaje para tenerlo lo antes posible con nosotros».

Zidane se muestra implacable ante las críticas recibidas: «Son cosas que no puedo evitar. Como yo decía antes, no soy el mejor entrenador del mundo. Lo que me han dado (premio), es por lo que hemos hecho en la temporada y lo acepto, pero no soy el mejor. Tampoco soy ahora el peor entrenador. Yo siempre estoy en el medio entre la euforia y el pesimismo. También me pasó de jugador, la vida no es estar arriba o abajo, un día es mejor, otro día peor... lo que importa es que mis jugadores y yo pensamos en positivo. Somos los mismos, no va a cambiar nada de lo que queremos conseguir otra vez, eso lo puedo asegurar», dijo.

Ante los dos últimos resultados, donde el Real Madrid ha cosechado dos derrotas consecutivas, el entrenador francés no se alarma. «Esto es fútbol. A veces sí, son malas rachas, como nos pasó el año pasado. No es que es sea algo nuevo este año. El pasado curso nos pasó lo mismo y al final conseguimos cosas importantes. La única manera de revertir esto para nosotros es pensar en mañana e intentar hacer las cosas bien para ganar el partido, y nada más», destacó.

Zidane no se fía de Las Palmas, equipo que arrancó un empate en su última visita liguera al feudo blanco, pero confía en que sus pupilos logren la victoria. «Tenemos que hacer un gran partido. Defender bien, atacar bien y meterle intensidad desde el principio hasta el final. Si jugamos bien y metemos intensidad vamos a conseguir los tres puntos», comentó.

Sobre la ausencia de Cristiano Ronaldo con Portugal, el francés piensa que es algo positivo para el club. «Es una buena noticia porque lleva mucho tiempo jugando. Mucho tiempo sin parar y es bueno que se quede un poco aquí, que tendremos 10-12 días para trabajar», dijo.