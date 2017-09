Real Madrid Zidane: «Mi renovación ya está hecha» Zidane, este martes en Valdebebas. / EFE El técnico francés insiste en que la Liga es la competición «más difícil pero lo más bonita» y recuerda que «Bale es bueno con espacios y sin espacios» RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Martes, 19 septiembre 2017, 14:28

Zinedine Zidane, en su rueda de prensa en Valdebebas ante los medios de comunicación previa al partido ante el Betis confirmó, en medio de una de sus explicaciones sobre el futuro, que aunque no está anunciada ni firmada su renovación con el equipo blanco es un hecho. "Personalmente me encuentro bien. La renovación ya está hecha. A mí me importa el dia a día. No me veo más allá. Ya sabes cómo es esto. Hay que rendir y es complicado", apuntó antes de recordar la importancia que para él tiene la Liga. "Es todo lo contrario para mí, lo digo con sinceridad. Cuando las cosas son más díficil son más bonita. La Liga es lo más complicado del mundo y cuando lo consigues es lo más. El día más feliz que he tenido es después de ganar la Liga (en Málaga). Nuestro cotidiano es la Liga, no hay que equivocarse. Nuestro día a día es la Liga. Los jugadores lo saben, están convencidos de que es la más difícil pero la más bonita".

El técnico quiere que su once mantenga la concentración los 90 minutos: "Es lo que queremos ver siempre como entrenador. Y los jugadores también quieren hacer siempre los 90 minutos como el otro día. Ante el Betis vamos a intentar eso, estar los 90 minutos bien. Nos preocupa mucho meter intensidad, porque si la hacemos podemos hacer daño a cualquier rival. Lo vamos a intentar desde el inicio hasta el final" y no quiso ahondar en el hecho de que haya ganado sus dos partidos a domicilio tras se incapaz de vencer a sus dos rivales valencianos en el Bernabéu. "Una explicación no la tengo pero si me dices que voy a perder muchos puntos en casa, ganar todo fuera pero acabo ganando la Liga yo lo firmo".

«A Cristiano le veo feliz, espero que sea la última vez que no le tengamos»

Además analizó la vuelta de Cristiano Ronaldo, tras perderse las cuatro primeras jornadas y la vuelta de la Supercopa. "No vamos a volver a la sanción. Ahora estamos contentos de ver a Cristiano, espero que sea la última vez que no tenemos a Cristiano.. A Cristiano le veo feliz, porque lo que le gusta es jugar y estar con sus compañeros. Va a volver en la Liga en casa y a todos les gusta jugar en este estadio".

Quiso pasar de puntillas sobre la polémica entre Neymar y Cavani en el PSG pero dejó claro que el Real Madrid si hay un orden de lanzadores "Como siempre nosotros preparamos el partido y sabemos quién lanza los córners y los penaltis. Pero no voy a hablar del PSG, me preocupa mi equipo". Entre sus preocupaciones no está el lateral derecho, pese a que Dani Carvajal es el único que juega todos los minutos y no ha rotado. "No me preocupa porque él está preparado y fisicamente está fuerte. Puede jugar muchos partidos. No es posible que juegue todos los partidos, lo vamos viendo pero de momento está bien y puede seguir jugando", aclaró.

Confianza en Ceballos

El encuentro será especial para Dani Ceballos, verdiblanco hasta este verano: "Puede jugar en varios sitios, es lo bueno que tiene Dani. Técnicamente no le cuesta jugar con el balón y es inteligente para jugar en varias posiciones en el campo. Estamos al inicio de la temporada y esto es muy largo. Dani está trabajando muy bien, muy metido. El otro día jugó poco, pero jugó. Va a tener oportunidad de jugar y de hacerlo bien", apuntó sin querer entrar en si iba a estrenarse de inicio. "No es que no le veo titular, hay otros jugadores que son buenos y lo hacen muy bien. Estoy aquí para hacer los equipos. Dani va a tener que jugar seguro. Estoy muy contento. No te puedo decir cuando va a jugar pero está trabajando bien. Está metido en la dinámica del equipo", recalcó.

«Queda tiempo para que veamos al mejor Bale. Pero ya está bien, muy bien»

Zidane volvió a hablar de uno de los nombres sobre el que más habla: Gareth Bale. "Creo que no es falso decir que cuando hay espacios puede hacer daño, porque con la velocidad que tiene... Lo vimos en la jugada del gol del otro día. Pero Gareth técnicamente es muy bueno. El puede jugar en cualquier puesto, incluso si no hay espacios. Se maneja bien en poco espacio también. No le cuesta jugar con el balón y asociarse con el balón en espacios pequeños. Es un jugador completo", afirmó.

No fue la única cuestión sobre el británico. "Hemos hablado hace tiempo y yo decía que hay que tener paciencia. Si él está bien del todo es muy bueno. El va a necesitar tiempo. Queda tiempo todavía para que veamos al mejor Gareth, pero ya está bien, ya está muy bien", explicó antes de analizar los pitos que ha recibido en el Bernabéu. "No te puedo decir exactamente del que pita al jugador, pero lo que te puedo decir es que han pitado a todos. No creo que haya un jugador al que no hayan silbado una vez en el Bernabéu. Yo creo que es bueno, a veces. No siempre, pero notar que las cosas no se hacen bien. Digo a un jugador en general. Es bueno porque después quieres reaccionar y lo quieres hacer mejor en el partido siguiente", consideró.

«No puedo decir por qué le pitan, este estadio ha pitado a todos los jugadores, pero no pasa nada, es parte de la carrera de los futbolistas»

Por último, quiso comentar el potencial de su rival y la opción de que su equipo pueda marcar ante el Betis y conseguir un récord anotador. "El Betis es un equipo que juega bien al fútbol, también es la filosodía del entrneador. Jugadores que saben y quieren jugar. Intuyo un partido difícil", dijo antes de dar importancia al hecho de llevar 73 encuentros consecutivos marcando. "Esto significa que el equipo funciona, para ganar mañana necesitamos marcar. Es la racha de los jugadores, que lo están haciendo fenomenal. El mérito es de los jugadores, ojalá sigan así porque ellos saben lo que están haciendo".