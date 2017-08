Jornada 2 Zidane: «No hay nada que reprochar a Benzema» «Hicimos un gran partido y estoy muy orgulloso de mis jugadores», afirma el técnico francés COLPISA Lunes, 28 agosto 2017, 00:48

«Hicimos un gran partido y estoy muy orgulloso de mis jugadores. Hemos tenido muchas ocasiones para ganar el partido, pero enfrente había un gran equipo. Para hacer un gran partido hay que tener dos grandes equipos en el campo. Estoy muy contento de mis jugadores, porque no es fácil haber conseguido empatar después de ir 1-2 y después hemos tenido ocasiones para hacer el tercero», reconoció Zinedine Zidane, que sustituyó a Isco en el descanso «porque estaba mal, ya que tenía mareos».

El técnico francés del Real Madrid lamentó las oportunidades perdidas por su equipo y, sobre todo, por Benzema, pero no quiso recriminar nada a su compatriota. «A Benzema se le dice con la sonrisa que tiene que seguir trabajando. Lo más difícil es tener ocasiones. Ha podido meter gol, pero estoy contento con lo que ha trabajado, que ha sido muchísimo. No se le puede reprochar a un jugador que falla goles. Esto es el fútbol», recordó.

Respecto a Marco Asensio, Zidane no quiso destacar especialmente al jugador balear: «Lo de Asensio no nos sorprende. Al final es un gran partido de todos, aunque él ha destacado porque ha metido dos goles, pero es un trabajo de todo el equipo. A mí no me sorprende lo que está haciendo. Es muy joven y espero que siga así».