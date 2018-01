Real Madrid - Deportivo Zidane: «Neymar es un jugador que nos encanta a todos» 00:45 Zidane, durante la rueda de prensa. / Foto: Juan Carlos Hidalgo (Efe) | Vídeo: Atlas El técnico francés confirma el regreso de la BBC a la convocatoria aunque no adelanta si el tridente jugará junto de inicio COLPISA Sábado, 20 enero 2018, 17:09

Zinedine Zidane compareció ante los medios en la previa del partido liguero entre el Real Madrid y el Deportivo de La Coruña. El técnico blanco comentó la actualidad del club merengue, donde no se prevén fichajes, y reiteró su confianza en la plantilla.

Sobre la cuestión de las incorporaciones, tema de debate las últimas semanas en el Paseo de la Castellana, Zidane reafirma que no quiere refuerzos, incluso teniendo en cuenta la reciente lesión del central Jesús Vallejo, aunque al ser preguntado por Neymar, presunto objeto de deseo de Florentino Pérez, el francés encaja al brasileño entre los futbolistas de su gusto. «Nada, nada, no vamos a fichar. Las cosas las hablamos entre el club y yo. No me gusta hablar sobre futbolistas que no son de mi plantilla pero Neymar es un jugador que encanta a todo el planeta fútbol», comentó.

El francés alagó al Deportivo de La Coruña, equipo al que se enfrentará el Real Madrid este domingo en la jornada 20 del campeonato doméstico. «Pienso en nosotros mismos. Hablando del Dépor... no se merecen estar donde están en la tabla, es un equipo muy bueno. Debemos tener la máxima concentración y empezar de la mejor manera posible», comentó.

«Nunca voy a tirar la toalla»

Zidane no quisó desvelar si se hará efectivo o no el esperado regreso de la BBC ante el cuadro blanquiazul. «Mañana estarán los tres con nosotros, sólo puedo decir eso», reveló.

El Real Madrid se encuentra 19 puntos del Barcelona, líder, pero Zidane no piensa bajar los brazos en la pugna por el título pese a la distancia. «Vamos a pelear todos los partidos que tenemos. Desde ahora hasta el final», dijo.

El preparador confía en su trabajo y se identifica con la labor del Real Madrid. «Nunca voy a tirar la toalla. Puede pasar de todo aquí pero voy a seguir peleando como siempre me han enseñado. No me voy a rendir nunca, como son los valores de este club», subrayó.