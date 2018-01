Jornada 19 Zidane: «Hoy no nos merecíamos este palo» Zinedine Zidane. / Reuters El entrenador francés aseguró que una victoria contundente es la única forma de salir de la mala dinámica COLPISA Madrid Sábado, 13 enero 2018, 19:27

El técnico del Real Madrid, Zidane Zidane, manifestó que su equipo mereció mucho más en el partido del Santiago Bernabéu que se saldó con la victoria del Villarreal por 0-1.

«El resultado es inmerecido y duro porque hemos tenido ocasiones para marcar pero no ha querido entrar. Hicimos un gran partido. Luchamos, corremos pero no quiere entrar. No nos merecemos este palo hoy otra vez pero es lo que hay», declaró. Sin embargo, el francés intentó buscar algún atisbo de ilusión con sus palabras: «Dentro de lo negativo, porque cuando se pierde siempre es negativo, hay que sacar algo positivo, mi mensaje es este: seguir adelante porque en el fútbol hay malas rachas y malos momentos y los vamos a solucionar juntos. Tenemos un partido el jueves y la oportunidad de cambiar algo. Hoy no podemos hacer nada más».

Por último, Zidane abogó porque la solución para este bache que está atravesando el equipo es únicamente la victoria. «Esto no tiene explicación. Es una mala racha que dura. No puedo reprochar nada a mis jugadores. Lo que yo veo es que es un mal momento que nosotros vivimos. Es una derrota difícil porque hoy no merecíamos este palo. Vamos a salir de aquí ganando. Vamos a ganar un partido bien y lo vamos a cambiar», finalizó.

Por su parte, Nacho Fernández concordó con el técnico al no encontrar una explicación más allá de que la pelota no quiere entrar. «No sabemos lo que pasa. Falta de actitud no es. El equipo ha trabajado bien, hemos corrido y hemos ayudado. Nos pilla con cara de circunstancia porque no era lo que teníamos pensado. No hemos empezado bien el año, pero tanto el míster como los jugadores han demostrado que se puede confiar en ellos», explicó el central antes de analizar su situación en la competición: «Cada partido que pinchamos decimos que sigue habiendo posibilidades. Hay que seguir peleando por este escudo».

También habló el lateral derecho Dani Carvajal al acabar el encuentro, que resaltó el trabajo y esfuerzo de sus compañeros pese a la derrota. «Hoy más que nunca no se ha hecho justicia. El Villarreal ha sacado mucho provecho de su partido. Al final estamos en una mala racha de resultados pero hoy poca gente dirá que no os hemos esforzado». Además, hizo mención a la actuación del árbitro, que no sancionó un derribo a Cristiano Ronaldo que él considera «penalty y roja», pero sin achacarle la culpa del resultado: «Suerte o no, pueden equivocarse. No hemos perdido por el árbitro, eso está claro».

El defensa madridista, también aportó su visión del choque, del que esperaba que su equipo sacase un mejor rédito en la primera mitad. «No la metemos y ellos en una contra con el equipo volcado nos hacen el 0-1. Ahora hay que dar un paso al frente. Nosotros nos tenemos que ir a casa con la cabeza arriba. Si al descanso hubiésemos ido 2-0, el partido habría acabado 5-0 y todos contentos. En cuanto corrijamos pequeños detalles el equipo va a ir en alza. No creo que haya ningún bloqueo mental. Hemos trabajado durante 85 minutos para conseguir el gol y al final en una contra nos han marcado», finalizó.