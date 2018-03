Jornada 28 Zidane: «Al que le gusta el fútbol le tiene que gustar Benzema» 01:18 Zinedine Zidane, durante la rueda de prensa. / Foto: Rodrigo Jiménez (Efe) | Vídeo: Atlas El técnico del Real Madrid vuelve a salir en defensa de su compatriota, criticado nuevamente por su falta de olfato ante el PSG ÓSCAR BELLOT Madrid Viernes, 9 marzo 2018, 14:23

Zinedine Zidane volvió a salir en defensa de Karim Benzema. "Hay gente que sabe de fútbol y que sabe que Karim es muy bueno", señaló el técnico del Real Madrid tras la nueva oleada de críticas hacia el '9' por las oportunidades que marró ante el París Saint-Germain en la vuelta de octavos de la Liga de Campeones. Aunque remarcó que él no tiene que "convencer a la gente" sobre las virtudes de su compatriota, el técnico francés subrayó que le gusta "mucho" el delantero, pese a sus bajos registros anotadores en la presente campaña. "Sus datos hablan por sí mismos", indicó Zidane, que puntualizó que si bien siempre le piden "más a Karim" porque no ha marcado mucho, "ha hecho otras cosas", mostrándose convencido además de que "el gol va a llegar".

¿Al que no le guste Benzema no le gusta el fútbol?, le insistieron al preparador en la rueda de prensa previa al partido que medirá este sábado al Real Madrid con el Eibar en Ipurua. "Sí", contestó con contundencia, remarcando que el ariete "se merece estar aquí".

Reafirmado tras la brillante eliminatoria que completó el vigente campeón de Europa ante el PSG, coronada con una victoria en el Parque de los Príncipes que premió su valiente apuesta por la meritocracia, Zidane se mostró más tajante que en otras ocasiones con los periodistas en una rueda de prensa que, además del de Benzema, tuvo otros nombres propios como el de Gareth Bale. ¿Qué le falta al galés que antes sí tenía?, se le cuestionó al preparador, que dejó fuera al fichaje más caro de la historia del Real Madrid tanto en la ida en el Santiago Bernabéu como en la vuelta en el feudo parisino. "No le falta nada", respondió 'Zizou'. "Con Gareth no tengo nada. Es un jugador fundamental para nosotros y va a contar hasta el final de temporada, como todos los demás", agregó el técnico.

¿Puede ser un problema el hecho de que el galés haya quedado relegado en citas de tanta entidad? se le insistió a Zidane. "No es un problema. Él sabe dónde está y los demás también son importantes. Lo que queréis es buscar un problema pero no hay un problema. Cada tres días tengo que hacer un equipo y Gareth es importante, pero hay otros jugadores que también son importantes", remarcó.

"A lo mejor cuando pierda seré el peor"

La superioridad del Real Madrid frente al PSG ha tornado muchas de las críticas a su gestión en la presente campaña en elogios hacia el técnico, cuya decisión de introducir a Marco Asensio y Lucas Vázquez en la recta final del partido de ida fue determinante para el valiosísimo 3-1 que llevó de renta el Real Madrid al Parque de los Príncipes y que volvió a acertar de pleno en el estadio de la capital francesa al apostar también por el balear y el gallego, así como por Kovacic en la medular, dejando en el banquillo a futbolistas con mayor jerarquía como Bale, Modric o Kroos, los dos últimos recién salidos de lesión.

Zidane, sin embargo, no quiso sacar pecho. Dijo que a él no le molesta que se le haya menospreciado como simple alineador y gestor de egos. "Es la realidad y siempre va a ser así. Cuando se pierde hay comentarios y cuando se gana hay otros comentarios", apuntó el galo, que insistió en que no está en el banquillo para convencer a nadie. "Todo el mundo tendrá su opinión sobre mí. Es lo que ellos piensan y no quiero cambiarlo. Para mí lo más importante es estar aquí. Me gusta mucho el fútbol y para mí esa es la clave, trabajar", subrayó. "Ahora mismo todo el mundo dice que soy el mejor entrenador y el mejor técnico, mejor que Emery, y me parece una tontería. A lo mejor cuando pierda contra el Eibar o más tarde, seré el peor entrenador del mundo", remachó.

"Neymar encajaría en todos los clubes"

Aseguró Zidane que pese a estar ya en cuartos de final de la Liga de Campeones, siempre quiere más y "los jugadores también", por lo que no hubiese firmado la presente situación cuando comenzó la temporada. "Me hubiera gustado estar primero en la Liga y no eliminado la Copa del Rey", comentó, pero incidió en que "esto es el fútbol y hay que aceptar cuando las cosas no te salen bien". Y volvió a enfatizar, como desde hace semanas, que pese a los quince puntos de ventaja que les lleva el líder, no van a bajar los brazos en el campeonato doméstico. "Podemos tener dificultades en una Liga que no está sentenciada, pero mi mensaje es que vamos a seguir peleando porque en el fútbol puede pasar de todo".

No quiso entrar, por último, en los rumores que sitúan a Neymar en la órbita del Real Madrid. "No te voy a hablar de un jugador que no es mío", respondió tras las informaciones que hablan de que el PSG pediría 400 millones de euros para dejarle libre. Y se limitó a reconocer que "Neymar encajaría en todos los clubes porque es muy bueno, como muchos jugadores".