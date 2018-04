Primera «Vamos a esperar un poco para llamarlo el Madrid de Zidane» Zinedine Zidane, en rueda de prensa. / Efe El técnico pidió a sus jugadores «estar conectados» porque «queda un mes y lo tenemos que hacer de puta madre todos» RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Viernes, 27 abril 2018, 13:50

Zinedine Zidane compareció antes del partido del Leganés y analizó varias cosas que poco tienen que ver con el encuentro liguero. Por ejemplo, no quiso comparar si es más meritorio conseguir una Champions (opción que tiene el Real Madrid) o un doblete. «Nosotros lo que podemos ganar es la Champions», dijo queriendo regatear el tema ya que en otras ocasiones ha explicado que para él la Liga fue lo que más ilusión le hizo. «Tenemos cinco partidos en La Liga y queremos llegar lo más alto posible, el objetivo es el segundo puesto. Nuestra intención es hacer un buen partido con intensidad. No es un mensaje para Bale y Benzema, es para todos: tenemos que estar estar conectados» porque «queda un mes y lo tenemos que hacer de puta madre todos».

Al técnico francés le parece demasiado apresurado hablar de un equipo con su sello que pueda marcar una historia... sobre todo cuando le quisieron comparar con Guardiola, Sacchi o Capello. «¿El Madrid de Zidane? Estamos haciéndolo bien, quiero seguir, estoy agusto y es verdad que en estos dos años y medio las cosas han salido bien. Pero llevo solo dos años, no podemos hablar de época«, apuntó antes de quedarse algo sorprendido por la salida de Guti como técnico del juvenil a final de temporada. «¿Guti mi sucesor? No soy yo quien para decirlo. No sabía que iba a salir a final de año. Es su decisión, pero es de esta y tendría que seguir».

¿Seguir la próxima temporada? Lo que me preocupa es terminar bien esta», dijo antes de analizar lo dicho por su capitán, que apuesta por mantener este grupo que roza una nueva final de la Champions. «Las cosas se hacen con cabeza y con tranquilidad, Sergio Ramos lo dijo bien»

Zidane incluso analizó la despedida de Andrés Iniesta. «Le conozco poco pero de las veces que he coincidido con él solo tengo buenas palabras para él. Iniesta es muy reservado pero demuestra todo en el campo. Tengo admiración por su fútbol»