Jornada 13 Zidane: «Prefiero tener a Bale con nosotros» 01:09 Zinedine Zidane. / Foto: Kiko Huesca (Efe) | Vídeo: Atlas El técnico se congratula por la vuelta del galés y se muestra confiado en las opciones de recortar los diez puntos que le saca el Barça, aunque admite que no se imaginaba esa desventaja cuando empezó la temporada ÓSCAR BELLOT Madrid Viernes, 24 noviembre 2017, 15:24

Zinedine Zidane se mostró contento por el regreso de Gareth Bale, quien volvió a trabajar este viernes con el grupo tras no hacerlo el jueves como inicialmente había previsto el técnico y que lleva sin vestirse de corto desde que cayese lesionado ante el Borussia Dortmund el pasado 26 de septiembre en el segundo encuentro del grupo H de la Liga de Campeones disputado en el Signal Iduna Park. Casi dos meses de ausencia que parecen tocar a su fin, aunque el francés, que dará la lista por la tarde, no quiso confirmar si el extremo figurará entre los convocados para el choque del sábado ante el Málaga en el Santiago Bernabéu. "Sabemos lo que nos puede aportar. Es muy fuerte y potentente, técnicamente es muy bueno. Trabaja mucho y los partidos que ha jugado lo ha hecho muy bien. Es verdad que se habla mucho de que está lesionado, pero es un jugador muy importante para nosotros", manifestó en la rueda de prensa en Valdebebas. "Hoy ha entrenado con nosotros y veremos cuándo va a jugar", agregó.

"Lo importante es poner muy bien a Gareth, nada más", manifestó Zidane en una comparecencia en la que se le preguntó varias veces por el futbolista de Cardiff. Zidane, que confirmó que el '11' entrenó este viernes sin molestias, recalcó que lo fundamental es que el jugador recupere sensaciones. "Lo importante es sobre todo aquí, anímicamente", apuntó señalándose la cabeza. "Queremos ver que entrena con nosotros, que empieza a jugar, porque esto le va a quitar todas las cosas negativas que puede tener alrededor", añadió sobre un futbolista cuyas numerosas lesiones en las últimas temporadas le han situado en la diana de parte de la afición.

Cuestionado acerca de si el Real Madrid ha echado de menos a Bale estos dos meses, Zidane fue claro. "Prefiero tener a Gareth con nosotros", dijo el galo, que recalcó que "trabaja mucho" y que le puede "aportar muchas cosas" a su equipo. Y se mostró esperanzado en que Bale vuelva a exhibir el fútbol vertical que le llevó al Real Madrid sin que necesite tanto tiempo para volver a brillar como en las últimas ocasiones en las que volvió tras una baja prolongada. "Creo que esta vez va a tardar menos en estar bien, porque la lesión no fue muy larga. Lo que tenemos que hacer con Gareth es recuperarle al cien por cien, pero creo que no va necesitar todo este tiempo para recuperar la forma porque ha entrenado con nosotros y los veo muy bien", acotó.

Además del regreso de Bale, Zidane, que ante el Málaga no podrá contar con Marco Asensio tras confirmar las pruebas médicas a las que se sometió el balear esta mañana que sufre una lesión en el obturador externo de su pierna derecha, ha visto cómo otros integrantes de su plantilla abandonaban la enfermería a lo largo de los últimos días, casos de Kovacic y Keylor Navas. Sus ausencias, sumadas a las de otros futbolistas en el primer tramo del curso, mermaron el potencial del Real Madrid, pese a lo rico de su extenso plantel. Pero Zidane no quiso escudarse en ese hecho a la hora de explicar porqué el Real Madrid está a diez puntos del líder. "Esto es el fútbol. Las bajas son parte del juego. No voy a buscar excusas", indicó antes de resaltar que lo que tiene que hacer ahora su equipo es "intentar es recortar los diez puntos". "Sé que lo vamos a hacer", agregó con rotundidad, pese a que reconoció que cuando empezó la temporada nunca se imaginó estar a estas alturas tan rezagado respecto al Barça.

«Dani (Carvajal) no forzó nada»

La jornada 13 se presenta, a priori, como una buena ocasión de iniciar esa 'operación remontada'. El Real Madrid recibe al Málaga en el Santiago Bernabéu y el Barça visita Mestalla para enfrentarse al Valencia, segundo en la tabla y que encadena ocho victorias consecutivas que le han convertido en la principal amenaza para el líder. "Lo que a mí más me interesa es hacer nuestro partido y sumar los tres puntos para ver lo que va a pasar. Primero nosotros y luego veremos. Algo va a pasar, seguro empate, victoria o derrota", apuntó en relación al choque de Mestalla.

Subrayó Zidane que dada la situación clasificatoria del Real Madrid, "todos los partidos son decisivos". "Sabemos lo que tenemos que hacer, estamos en el buen camino", defendió el preparador, al que se le recordó que también hay notas positivas como los tres partidos consecutivos que lleva su equipo sin encajar goles y los siete tantos menos que ha encajado respecto al curso pasado a estas alturas de campaña. "Me alegro porque significa que lo que están haciendo los jugadores lo están haciendo mucho mejor", comentó sobre ese dato.

Una racha que Zidane quiere extender este sábado ante el Málaga. Opinó que el cuadro andaluz es un equipo que no se merece su situación en la tabla- decimoctavo, con siete puntos, pero que ha sumado dos victorias en los tres últimos encuentros- ya que "juega muy bien", por lo que vaticinó que el sábado será ""otro partido difícil". Dejó la duda de si en él estará Sergio Ramos, que este viernes ya probó con la máscara para proteger su nariz tras la fractura del tabique nasal que sufrió en el derbi del pasado sábado en el Wanda Metropolitano. "Tú vas a ver mañana", respondió sobre si estará o no el central ante el Málaga. "Sergio va a jugar cuando esté bien. Veremos mañana, pero hay otros jugadores que están con nosotros. Si no puede jugar mañana Sergio va a jugar otro y lo va a hacer bien", añadió.

Se refirió por último al expediente que la UEFA ha abierto a Carvajal por la amarilla que vio ante el Apoel el martes, negando que el lateral forzase la cartulina para perderse el intrascendente encuentro ante el Borussia Dortmund que cerrará la fase de grupos y pasar limpio a octavos. "Lo que me sorprende es todo el lío que se está montando alrededor de esto. No forzó nada Dani, es una acción más, pasó lo que pasó y nada más".