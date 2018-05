Jornada 38 Un trámite antes de Kiev El Real Madrid visita al Villarreal con el objetivo de preparar la final de la Champions y no sufrir contratiempos en forma de lesiones JAVIER VARELA Madrid Sábado, 19 mayo 2018, 00:25

El Real Madrid afronta el último partido de Liga ante el Villarreal con la señal de alarma encendida. Sin nada en juego, más allá de intentar arrebatarle el subcampeonato al Atlético, el conjunto blanco visita el Estadio de La Cerámica ante un rival de los denominados 'cómodos', y al que le gusta tocar el balón, con el objetivo de coger ritmo para la final de la Champions del próximo sábado ante el Liverpool y con la intención de que no haya lesionados que trastoquen los planes de Zinedine Zidane para Kiev. «Como entrenador no pienso en lo que puede pasar de negativo, una lesión y estas cosas. Es parte del fútbol. Hay que jugar bien, porque jugar es la mejor forma de preparar bien la final. Nada reemplaza a un partido. Entrenando bien no se tiene su intensidad, ritmo y presión», decía este viernes sin perder la sonrisa conocedor de la importancia de que sus jugadores compitan y lleguen en buen tono físico a la gran cita de Kiev. Aunque fiel a su trayectoria el técnico blanco no quiso desvelar qué jugadores se medirán al 'submarino amarillo', tampoco quiso hablar de dar descanso a nadie, «porque es importante que estén en el campo», a pesar del riesgo que existe de que alguno pueda sufrir algún contratiempo.

«Nuestra semana ha sido muy buena, entrenando bien, con velocidad, ritmo... Estamos todos enchufados y listos para jugar la final. Estamos los 24 como no ha pasado mucho este año y esperamos hacer un buen papel», insistió el entrenador del Real Madrid. El que seguro que estará en el césped será Cristiano Ronaldo, de quien Zidane confesó que está «al 120%». «Lo he visto bien y ha estado entrenando con normalidad toda la semana y está bien para el partido de mañana», recalcó, dejando entrever que será titular. Además, el estadio de La Cerámica es uno de los que se le dan bien al portugués, ya que suma siete goles en siete visitas al feudo amarillo y es el madridista que más veces ha visto puerta en la historia ante el equipo castellonense (12).

Y eso que el partido ante el Villarreal no podrá ser utilizado como un ensayo general para la final de la Champions, porque «no se parece nada» el equipo de Javi Calleja al Liverpool. «Son completamente diferentes, porque el Villarreal juega, sale siempre con el balón a intenta jugar desde atrás y no es el caso del Liverpool», añadió Zidane. Sin embargo, el técnico del Real Madrid insistió: «Lo importante es hacer un buen papel porque es nuestro último partido y luego vamos a tener una semana para preparar el partido (ante el conjunto inglés)». Un duelo ante el Villarreal que afrontan los madridsitas tras una Liga muy irregular en la que sólo han logrado 22 victorias y han sumado nueve empates y seis derrotas y de la ques Zidane hizo autocrítica «No estamos contentos de la primera vuelta, pero muy contentos por el final de Liga».

El saudí Al Dawsari, convocado

Enfrente estará un Villarreal que llega al partido con el objetivo de terminar en la quinta posición y acabar la Liga con el regusto de ganar al Real Madrid, como ya hiciera en la primera vuelta con el solitario tanto de Pablo Fornals. «Ganar al Madrid en el último partido en casa sería la guinda a la temporada y una buena despedida ante la afición», confesaba un Javi Calleja que recalcaba la importancia del choque, «porque nos jugamos el quinto puesto».

El técnico del equipo amarillo espera un Madrid «con cambios», aunque sabe que «habrá jugadores que querrán coger ritmo, como es el caso de Cristiano, aunque no sabemos si al final jugará». Calleja dará descanso a varios de sus titulares, como Sergio Asenjo, Manu Trigueros, Carlos Bacca y Antonio Rukavina y contará por primera vez en la temporada con el futbolista saudí Salem Al Dawsari, que podría tener sus primeros minutos ante todo un Real Madrid. Un acontecimiento, de producirse, que dará un aliciente especial al encuentro.

Alineaciones probables: