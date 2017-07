Barcelona Valverde: «Los mejores fichajes son los que están aquí» Ernesto Valverde, entrenador del Barça, durante su comparecencia de prensa de este lunes. / Efe Ni el técnico del Barça ni el secretario técnico Robert Fernández quieren precipitarse con las incorporaciones JESÚS BALLESTEROS Lunes, 17 julio 2017, 16:54

Alojado como vive el Barcelona en la necesidad de generar grandes titulares cada día, una semana de pretemporada y apenas ninguna novedad en lo que a fichajes se refiere se antoja toda una eternidad parta el barcelonismo. No hubo grandes sorpresas en la primera comparencia pública de Ernesto Valverde desde que el trabajo estival se iniciase. Tras la primera semana de trabajo superada y la llegada de alguna cara nueva como la de Semedo, la dupla Robert Fernández y Ernesto Valverde han hecho balance de lo ocurrido hasta la fecha y qué le depara al Barcelona en lo que a planificación se refiere.

Valverde jugó su papel de hombre tranquilo ponderando lo que ya tiene a sus órdenes (que es mucho), mientras que el secretario técnico culé insistió en la necesidad de no correr riesgos. «El Barcelona tiene siempre la obligación de controlar a los mejores jugadores, pero hay mucho tiempo por delante. Precipitándonos no vanos a ningún sitio. No es fácil, porque ya tenemos un gran equipo, por eso, el que llegue tiene que ser un jugador importante», argumentaba Robert Fernández.

Verrati y Paulinho son los nombres que más tráfico genera en el Barça. El secretario técnico lo tiene claro. «Sería conveniente que fuera un jugador que pueda jugar en más de una posición, pero la llegada de ese fichaje no debe suponer la salida de otros que están aquí. Nuestra intención es no perder jugadores», insistió el secretario técnico.

A su lado, Valverde evitaba cualquier charco en lo que a la planificación se refiere y tiró de manual. «El Barça está atento al mercado, a los grandes jugadores, pero yo me fijo en los que están dentro. Aún no he pedido jugadores. Para mí, los mejores fichajes son los que están en mi equipo. Hay muchos que quieren venir aquí, pero que la plantilla sea mucho mejor es difícil», enfatizó el técnico azulgrana.

Satisfecho con los primeros días de trabajo, menos con los tocados que ya hay en el plantel, y pensando en la próxima estadía, Valverde no se mete prisa alguna con el cierre del grupo. «Los entrenadores siempre queremos que las plantillas se cierren cuanto antes, pero esto ha cambiado. Hasta que llegue el último día no se puede dar nada por cerrado».

«Alivio» por entrenar a Messi

Pues sabe Valverde la acumulación de jugadores que tiene en la zona ancha del equipo y las necesidades que aún están por cubrir pese a la llegada de Deulofeu o Senedo. «No contemplo tener 25 centrocampistas y ningún central. Buscamos el equilibrio».

Planificación al margen, Valverde abordó otras cuestiones como la convivencia con las estrellas del tridente, que acometerá «desde la normalidad» aunque admitió que en esto es un debutante, el futuro de Iniesta o el rendimiento de los canteranos. «Es pronto para preocuparse de esto. Espero que Iniesta esté feliz, ya veremos cómo se da la temporada. Es un jugador con un nivel difícil de encontrar», apuntó con respecto a una posible salida del manchego a final de campaña (acaba contrato en junio de 2018).

¿El papel de Messi?: «Está claro que es un jugador único y que el rol que va a tener es que puede jugar en cualquier posición y hacerlo bien. Nos condicionará en la vertiente positiva. Independientemente de donde empiece el juego, él va a acabar en la zona de mayor influencia. Viéndole entrenar tengo una sensación de alivio porque cuando era rival no tenías los jugadores suficientes para intentar frenarle».

¿Neymar?: «Tiene muchas posibilidades de jugar en varias posiciones. Él parte desde la banda izquierda, en Brasil lo hace distinto. Lo veo bien en la posición que está», afirmó, antes de dejar claro que cuenta con el joven Gerard Deulofeu, ahora lesionado, el croata Ivan Rakitic y el portugués Andre Gomes. «Son jugadores míos y entran en mis planes», remarcó.

El técnico de Cáceres es consciente de que esto acaba de arrancar y falta aún un mes para que arranque la campaña de forma oficial. “Estoy muy contento por cómo están las cosas. Ahora es cuestión de ir acumulando trabajo. Estoy encantado», sentenció.