Jornada 33 Valverde: «¿El adiós de Iniesta? El club siempre tira hacia adelante» Ernesto Valverde, durante la rueda de prensa. / Alejandro García (Efe) El técnico del Barça elude pronunciarse sobre la presunta oleada de antimadridismo: «Cada uno vive las cosas de su propio equipo» COLPISA BARCELONA Lunes, 16 abril 2018, 17:58

Ernesto Valverde es un hombre pragmático y no quiere que nada descentre a sus futbolistas en la semana en que pueden proclamarse campeones de la Copa del Rey y dar otro paso hacia el título de Liga. Ni siquiera la posible despedida de Andrés Iniesta, que podría anunciar su marcha al fútbol chino tras la final del sábado contra el Sevilla. «Del adiós de Iniesta no tengo que adelantarme hasta que él no se pronuncie, aunque el club siempre tira hacia adelante aunque se vayan jugadores», señaló el técnico la víspera del partido que medirá a su equipo contra el Celta en la 33ª jornada de Liga.

El nombre del centrocampista de Fuentealbilla salió a relucir en varias ocasiones durante la rueda de prensa, como cuando se le preguntó a Valverde sobre la estrategia que está llevando a cabo para dosificar a un futbolista que va camino de cumplir 34 años. «Depende de cada partido, pero con Iniesta, como ha tenido problemas musculares, me gusta dosificarlo, depende también de las curcunstancias del partido. El otro día hizo un gran partido y quería que la gente le aplaudiera, por eso le cambié», indicó en relación al encuentro del pasado fin de semana ante el Valencia, cuando el internacional español abandonó el terreno de juego en el minuto 84 para dejar paso a Denis Suárez.

Junto con el de Iniesta, otro estado físico que suscita temores es el de Leo Messi, cuyas molestias en los inquiotibiales provocan desvelos tanto entre la hinchada azulgrana como en la argentina, a menos de dos meses de que comience el Mundial de Rusia. Abrió la puerta a un posible descanso del rosarino ante el Celta, señalando que es «una posibilidad como otras», aunque remarcó que «no hay nada de qué preocuparse» y recomendó que «estén tranquilos en Argentina» ya que «queda un montón para el Mundial».

«Aún no hemos conseguido nada»

Reconoció en cualquier caso que en Balaídos habrá cambios «porque la semana viene intensa» y aseguró que el cuadro azulgrana «está más animado» tras reponerse de la eliminación en la Liga de Campeones venciendo al Valencia en Liga para establecer un nuevo registro en el torneo doméstico: 39 partidos sin perder. «Sé lo que suponen las derrotas en un club como este. Y las eliminaciones europeas. Es algo que está escrito: cuando se pierde, hay lío. La derrota fue muy dolorosa y nos hizo daño. Es normal que en estos clubes que necesitan ganar siempre haya movimientos», respondió cuando se le preguntó por el impacto de la eliminación ante la Roma.

«Nuestro gran objetivo es ganar la Liga. Si no perdemos será muy bonito porque no lo ha conseguido nunca nadie. Es un aliciente, igual que conseguir un doblete. Pero aún no hemos conseguido nada», indicó en referencia a la posibilidad de terminar invicto el torneo. Y pasó de puntillas sobre sus preferencias a la hora de proclamarse campeón. «De cualquier manera me vale», atajó. Igual que rehuyó pronunciarse sobre la presunta ola de antimadridismo denunciada por los futbolistas merengues. «Cada uno vive las cosas de su propio equipo», se limitó a comentar.